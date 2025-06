L’albese Piazza Duomo scala sette posizioni nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo

Non soltanto la conferma, ma un balzo in avanti di sette posizioni, dalla 39ª alla 32ª piazza. E’ quanto il ristorante albese Piazza Duomo ha raccolto dall’edizione 2025 del prestigioso The World’s 50 Best Restaurants, le cui fase finale si è tenuta nei giorni scorsi a Torino, culminata con la premiazione andata in scena ieri sera negli spazi del Lingotto.

Miglior ristorante al mondo è stato decretato il peruviano Maido, di Lima, seguito sul podio da Asador Extebarri di Axtondo, nei Paesi Baschi, in Spagna, miglior ristorante europeo, e dal Quintonil di Mexico City, migliore locale del Nord America.

Nella classifica dei migliori 50 anche cinque ristoranti italiani. Al 16esimo posto Lido 84 di Gardone Riviera, al 18° Reale di Castel di Sangro, sulla 31ª piazza Le Calandre di Padova, seguite di un’incollatura dal ristorante albese della famiglia Ceretto e dello chef trivellato Michelin Enrico Crippa. Al 43° posto l’Uliassi di Senigallia.

COSI’ LO SCORSO ANNO

Nel 2024 la cerimonia tenutasi a Las Vegas aveva premiato talenti gastronomici provenienti da 26 Paesi in cinque continenti assegnando la palma di miglior ristorante del mondo del Disfrutar, locale di Barcellona che aveva preso il posto di un altro locale peruviano, il Central di Lima, trionfatore dell’edizione 2023.

Quattro i ristoranti italiani presenti nella classifica dello scorso anno: oltre a Piazza Duomo, Lido 84 (12° e in calo di 5 posizioni rispetto alla precedente edizione), Reale (19°) e Uliassi (50°).