Scontro tra due auto sulla Statale 28 del Colle di Nava a Garessio: tre feriti e strada riaperta a senso unico alternato

A causa di un incidente stradale , è momentaneamente chiusa , in entrambe le direzioni, la strada statale 28 “Del Colle di Nava” , al km 73,900 a Garessio .

Nel frontale tra le due auto sono stati registrati due feriti , affidati alle cure dei sanitari del 118. Per l'estrazione dall'abitacolo di uno dei due conducenti rimasti feriti si è reso necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco volontari di Ormea e Garessio .

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE 15



La Statale 28, a Garessio, è stata riaperta al traffico a senso unico alternato.



Il bilancio dei feriti sale a tre e per uno è stata necessaria l'estricazione, a cui ha collaborato anche un medico del 118 fuori servizio, che essendo di passaggio si è impegnato insieme ai vigili del fuoco di Garessio nel liberarlo.