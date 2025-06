Sergio e Andrea Angelino, di padre in figlio: dai prototipi alle opere d'arte [VIDEO]

Sergio Angelino e suo figlio Andrea sono alla guida di due aziende, Angelino Artworks e AA Modelleria, specializzate rispettivamente in realizzazione di opere d'arte e oggetti di design e prototipi meccanici per il settore automotive (e non solo).

Una storia, anzi due, intrecciate tra loro, accomunate da un successo riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, come dimostra la collaborazione con celebri marchi tra cui Prada e Gucci.

Sono associati a Confapi Cuneo nel cui libro dedicato alle "Storie di impresa" hanno uno spazio di rilievo.

Li abbiamo incontrati in occasione dell'assemblea di Confapi, svoltasi a Cuneo giovedì 19 giugno in Sala San Giovanni dove erano esposte alcune loro opere. GUARDA IL VIDEO (riprese e montaggio di Pietro Cattaneo)