Volley A2M. Che partita, Cuneo! La BAM S.Bernardo annienta Vibo Valentia per 3-0 (VIDEO)

Che partita, Cuneo! Con una gara sconsigliata ai deboli di cuore la squadra di Max Giaccardi fa suo il big match della settima giornata di campionato battendo 3-0 (30-28/25-23/25-21) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, finora imbattuta.

Non inganni il risultato: è stata una vera e propria battaglia, con i calabresi che nei primi due set hanno sempre preso il largo nelle battute iniziali. Ma, e questo è stato il bello della serata, i ragazzi di Giaccardi non si sono mai dati per vinti riuscendo sempre a cambiare il destino del set. Nel terzo, invece, dopo un testa a testa iniziale, Cuneo ha preso il largo: qualche brivido nel finale, quando Vibo ha annullato tre match ball prima che Pedron ponesse fine alle ostilità con un gran muro sul'ex Tallone.

"Qual è la vera Cuneo?", si era chiesto coach Giaccardi dopo l'ultima sconfitta subìta dalla sua squadra in trasferta. La prova di forza contro Vibo lo tranquillizza sicuramente di più: "Ora dobbiamo imparare a vincere anche in trasferta e, soprattutto trovare quella continuità che ancora ci manca", ha detto a fine partita, visibilmente più disteso.

Gran protagonista di gioranta l'opposto Andrea Santangelo, premiato Mvp della partita, che nei primi due set ha praticamente trascinato i suoi alla vittoria. Le sue parole:

In campo fin dal primo minuto anche Simone Parodi: gran bel segno rivederlo così in forma ed un piacere immenso assaporare le sue straordinarie prodezze tecniche.

Da segnalare, tra le file di Vibo Valentia, l'assenza dell'opposto titolare Paul Buccheger, out causa Covid. Al suo posto coach Cesar Douglas ha schierato il serbo Mihailovic, che però ha trovato qualche difficoltà nel passare con regolarità.

IN CAMPO. Max Giaccardi propone in avvio di partita Simone Parodi titolare a formare la coppia di schiacciatori ricevitori insieme con il capitano Iacopo Botto. Confermata la diagonale palleggiatore opposto con Pedron e Santangelo, ed al centro il duo Sighinolfi-Codarin. Il libero è Bisotto. Dall'altra parte della rete coach Cesar Douglas manda invece in campo il serbo Mijailovic in diagonale con il regista Orduna, mentre a schiacciare e ricevere chiama in campo la coppia Fedrizzi-Terpin. Completano il sestetto calabrese i due centrali Tondo e Candellaro con libero Cavaccini.

LA PARTITA. Subito il break dei calabresi in avvio di primo set sull'errore in attacco di Santangelo ed il mani e fuori giocato da Fedrizzi: 1-4 Tonno Callipo. Cuneo riduce lo svantaggio grazie all'ace di Sighinolfi (3-4), ma poi è ancora Fedrizzi a trovare il punto del doppiaggio di Vibo sul 3-6, che scappa 4-8 con Terpin che cerca e trova le mani alte del muro di Cuneo. C'è la prima interruzione del gioco da parte di coach Giaccardi, ma al rientro Santangelo è bloccato dal muro calabrese e siamo 5-10 per la Tonno Callipo. Il pugliese si riscatta e mette a terra un prezioso punto in lungolinea che riporta sotto Cuneo (7-10), poi arriva un grande muro di Codarin a fermare Fedrizzi con la BAM che adesso è a -2 (11-13). Arriva un altro punto dell'opposto pugliese di Cuneo: suo il mani e fuori del 12-13. Vibo ingrana di nuovo la marcia giusta e con Mijailovic dalla seconda linea va sul 13-16: arriva il secondo time out di Giaccardi. Passa ancora da Santangelo il punto che riporta sotto i piemontesi (17-18), poi l'opposto di Cuneo gioca abilmente sulle mani del muro avversario e la BAM S. Bernardo trova la parità, 18-18. È Orduna che deve fermare il gioco adesso. Il muro di Parodi su Fedrizzi porta per la prima volta davanti Cuneo 21-20, che arriva al set ball sul 24-23: Orduna chiama time out, mentre Giaccardi inserisce Cardona per Pedron con Codarin al servizio. L'invasione di Sighinolfi porta Vibo al setball (24-25), Botto lo annulla (25-25) ed è ancora Santangelo a cambiare volto al parziale: Cuneo avanti 26-25. Per Vibo entra Tallone per Terpin, ma è Santangelo a chiudere, 30-28, con un gran ace.

SECONDO SET. Ancora Vibo ad andare per prima a break grazie al mani e fuori di Terpin (1-3), che però poi viene murato a sangue da Santangelo (3-3). Tonno Callipo avanti 3-5 con Fedrizzi, poi 3-6 su un pasticcio sottorete di Cuneo che finisce con un muro su Santangelo: Giaccardi chiama time out, ma i suoi ora sono disuniti e Fedrizzi ne approfitta per affondare il colpo del 4-8. In un battibaleno il coach cuneese esaurisce anche il secondo ed ultimo time out a disposizione, ma al rientro Botto segna referto l'errore che porta avanti gli avversari 4-9. L'ace di Santangelo riduce di un break lo svantaggio di Cuneo (6-9), ma l'ennesimo errore di Botto fissa il punteggio sul 6-11 calabrese. Botto si fa anche fermare a muro e siamo 6-12 Tonno Callipo. Il muro di Codarin su Tondo dà un break a Cuneo ((8-12), mentre entra Chiapello per Botto. Mani e fuori vincente di Terpin, Tonno Callipo che torna avanti di 6 punti sul 11-17, ma Cuneo prova ancora la rimonta sul turno al servizio di Sighinolfi: Codarin dal centro e Parodi da zona 4 costringono Douglas al time out sul punteggio di 14-17. L'errore di Mijailovic riporta sotto Cuneo, che poi va sul -1 (18-19) con un gran colpo di Chiapello che trova anche il punto della parità a 19. Time out di Douglas, si ritorna a giocare e Pedron a muro consegna il vantaggio a Cuneo (20-19): punto a punto fino al mani e fuori di Santangelo che porta Cuneo sul 2-0 (25-23)

TERZO SET. Punto a punto nelle prime battute, poi è Cuneo a trovare il break sulll'11-9 grazie all'ace di Sighinolfi: immediato time out di Douglas. Serie impressionante di cambi palla, poi il gran muro di Parodi su Mihailovic fissa il punteggio sul 18-15 per Cuneo con il secondo time out del coach calabrese. C'è l'ace di Santangelo del 20-16, poi il muro di Codarin per il +5 (21-16) e Chiapello che segna quello del +6 (23-17) prima di un break calabrese conquistato da Tallone: sul 23-19 Giaccardi chiama time out. L'errore di Fedrizzi al servizio porta Cuneo al match ball, Tallone ne annulla uno per Vibo, l'invasione cuneese porta la Tonno Callipo sul 24-21, ma il muro di Pedron su Tallone consegna a Cuneo il 3-0 (25-21).

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (30-28/25-23/25-21)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Cardona, Codarin 7, Parodi 15, Pedron 3, Santangelo 21, Chiapello 6, Botto 4, Bisotto (L), Sighinolfi 8. N.e. Kopfli, Esposito, Lanciani, Lilli. Allenatore: Giaccardi - CUNEO: ric. 65% (43% prf), att. 48%, muri 8, aces 6, batt. sb. 11, errori 18