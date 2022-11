Cuneo, oggi è giorno di 'Straconi': al via le rimozioni di automobili lungo il tracciato

Le modifiche alla viabilità di alcune aree di Cuneo comunicate dal Comune e dagli organi di stampa a ridosso del lancio dell'edizione 2022 della 'Straconi' hanno preso di sorpresa alcuni dei residenti e dei partecipanti all'evento: nella mattinata di oggi (domenica 13 novembre), infatti, il carroattrezzi messo in campo dall'ente comunale ha già provveduto a due rimozioni.



Riportiamo nuovamente di seguito le modifiche alla viabilità relative alla giornata di oggi:



- Divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) in:

Piazza Galimberti – per tutta la sua estensione dalle ore 6 alle ore 13



- Divieto di sosta dalle ore 6 e divieto di transito dalle ore 8 sino al termine del passaggio dei partecipanti (termine massimo previsto per le ore 13) in:

Corso Nizza per tutta la sua estensione (da Piazza Galimberti ai corsi Vittorio/Ferraris)

Corso Vittorio Emanuele II (da Corso Nizza a Via Dante Livio Bianco)

Via Dante Livio Bianco (da Corso Vittorio Emanuele II e Via Avogadro)

Via Bodina (da Via Avogadro a Via Dalmastro)

Via Dalmastro (da Via Bodina a Via GF Ghedini)

Via G.F. Ghedini (da Via Dalmastro e Via Fenoglio)

Via Fenoglio (da Via Ghedini a Viale Angeli/Via Felici)

Viale degli Angeli (da Via Fenoglio fino all’altezza di Calà Gino Giordanengo)

Calà G. Giordanengo (per tutta la sua estensione)

Parco Fluviale

Via Parco della Gioventù

Via Porta Mondovì

Rotatoria Porta Mondovì

Corso Marconi (tra la rotatoria di porta Mondovì e via della Pieve)

Via della Pieve - (senso di marcia ascendente)

Lungogesso Giovanni XXIII (da Via della Pieve a Via Bono)

Via Bono (per tutta la sua estensione – da Lungogesso Giovanni XXIII a Via Roma)

Via Roma (da Via Bono a Piazza Galimberti)