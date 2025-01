Viabilità, sicurezza e lavori pubblici nel quartiere Moretta ad Alba: le risposte della Giunta

Una serata di ascolto e confronto, con il quartiere protagonista. La Giunta itinerante di Alba ha fatto tappa alla Moretta, accogliendo le segnalazioni dei cittadini su sicurezza, viabilità e lavori pubblici. L’incontro, ospitato al Centro Anziani di via Rio Misureto, ha visto la partecipazione di circa ottanta residenti, in un clima di dialogo costruttivo.

I temi sollevati dai cittadini hanno toccato questioni urgenti: dalla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di Corso Cortemilia all’accelerazione dei lavori per lo scolmatore, passando per la manutenzione del verde, la pulizia dei rii Misureto e Cherasca e la gestione della raccolta differenziata, con un focus sulle lattine.

L’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi ha sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto: "Ci interessa ascoltare le criticità e costruire soluzioni condivise. Non possiamo promettere interventi immediati, ma ogni segnalazione viene presa in considerazione per una programmazione più ampia".

Dal Comitato Moretta Due, il presidente Gianfranco Giordano ha evidenziato problematiche ricorrenti: la necessità di maggiore controllo sulla velocità in Corso Cortemilia, il posizionamento di un dosso su strada Ghiglini e il ripristino del dosso in strada Sottere, rimosso tempo fa.

Tra gli interventi più attesi, la questione dello scolmatore: i lavori proseguono nonostante il periodo invernale per rispettare la scadenza di maggio 2025. Inoltre, i residenti hanno chiesto interventi per la sicurezza delle fermate del trasporto pubblico, con l’installazione di una pensilina in Corso Cortemilia.

In tema di viabilità, la giunta ha preso atto della richiesta di migliorare l’illuminazione dei passaggi pedonali e valutare controlli più frequenti della Polizia municipale, specialmente nei fine settimana.

La presidente del Comitato Moretta-Corso Langhe, Mariagrazia Perrone, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: "Si è trattato di un momento molto positivo di scambio costruttivo e di grande partecipazione. Abbiamo apprezzato la disponibilità e il dialogo della Giunta, che ci ha elencato i progetti in itinere e quelli finanziati".

L’incontro si è chiuso con la programmazione di un ulteriore appuntamento: il 6 febbraio, nella sede del Comitato Moretta Due, l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio incontrerà i residenti di via Willermin per affrontare i problemi della zona.

"È stata una serata proficua, con segnalazioni puntuali e risposte altrettanto precise" ha commentato Tibaldi. "Siamo soddisfatti del dialogo avviato e continueremo questa interlocuzione con i quartieri".