Idee regalo per Natale? Metti un viaggio sotto l’albero

Moltissime idee da regalare e regalarsi per le prossime festività. Fashion Travel propone una ricca programmazione di viaggi di gruppo organizzati.



Sempre di più la formula organizzata e quella più amata che permette a chi decide di viverla di non dover dedicarsi ad organizzare il proprio itinerario ma di partire con la serenità di chi crede che il viaggio sia conoscenza, scoperta e cultura ma anche riposo dallo stress che la vita frenetica provoca.



Per l’avvento sono tante le iniziative già confermate che hanno ancora alcuni posti disponibili dal Festival delle Luci di Lione a un avvincente Tour della Tuscia di tre giorni nel ponte dell’Immacolata al viaggio alla scoperta del sud della Polonia e della città di Breslavia, un week lungo che vede la nostra agenzia insieme a Fiavet Piemonte e a Confindustria Polonia proporre la scoperta di questa meta “nuova” accompagnati direttamente dai consoli di Italia e Polonia un evento sicuramente da non mancare.



Ormai siamo prossimi anche al Capodanno che ci vede proporre moltissime mete tra le quali una mini crociera di sei giorni e cinque notti nel mediterraneo con la Msc Poesia a tariffe da urlo e un fantastico Capodanno a Venezia con la possibilità di partecipare al concerto del Teatro “la Fenice”, un evento veramente unico! Se poi si desidera un po' di caldo per interrompere l’inverno visitando in un unico viaggio Petra e le Piramidi del Cairo e di Luxor ecco la nuovissima crociera nel Mar Rosso che con un itinerario assolutamente inedito ci porterà a fine gennaio a visitare alcune delle meraviglie del mondo.



Tutte iniziative di gruppo, con partenze garantite dalle principali località della provincia di Cuneo e Torino con accompagnatore agenzia che saprà assistere al meglio ogni esigenza.

