Incidente in via don Orione a Bra: ferite tre persone

Incidente nella serata di oggi, lunedì 14 novebre, nel comune di Bra.

Tre mezzi, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati in via don Orione. L'incidente che si è verificato dopo le 18, ha coinvolto una Lancia Ypsilon, un furgone e una Fiat 500.

Feriti i conducenti dei tre mezzi che, soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

Sul posto oltre all'emergenza sanitaria si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per manovre di estricazione per liberare l'occupante della lancia Ypsilon.

Due pattuglie della Polizia locale di Bra sono intervenute sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico che al momento viene deviato: la provinciale infatti al momento risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area.