Le Cripto che guadagneranno di più nel 2023: affrettati prima che sia troppo tardi

Quali saranno le cripto che guadagneranno di più il prossimo anno? Prima della fine dell'ultimo trimestre del 2022, gli investitori e i trader di criptovalute stanno analizzando cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Mentre i mercati di scambio delle criptovalute e dei token delle reti distribuite si avvicinano a novembre e dicembre, gli operatori sui mercati stanno valutando le probabilità dei diversi scenari futuri per stabilire quali saranno le cripto che guadagneranno di più nel 2023.

Il seguente report mostra la lista delle migliori previsioni su quali saranno le cripto che guadagneranno di più nel 2023. I nuovi ed entusiasmanti progetti su blockchain sono destinati a registrare una grande crescita il prossimo anno, con gli esperti che si aspettano i rendimenti più alti tra le criptovalute acquistate entro la fine dell'anno o il primo trimestre del 2023.

Le catene di 1°, 2°, 3° e 4° generazione tra le Cripto che guadagneranno di più nel 2023

Come vedrai dall'elenco, alcune delle criptovalute che hanno guadagnato di più sono i progetti più recenti che hanno debuttato dopo il 2017 (uno di questi, Metacade o token MCADE,è in fase di presale durante questo quarto trimestre e verrà lanciato nel primo trimestre del 2023). Alcune sono criptovalute più vecchie, di seconda generazione, come anche il re delle criptovalute, Bitcoin (BTC), che è ancora presente in questa lista di criptovalute che guadagneranno di più nel 2023.

Non c'è alcun massimalismo su Bitcoin o mania per DeFi o altcoin in questa lista. Non importa quanto sia vecchio o nuovo un progetto o quali siano le sue dimensioni e la sua portata o cosa offra. Ciò che conta quando si cercano profitti sono la creazione di valore, l'analisi fondamentale e i principali indicatori per individuare quali criptovalute sono pronte a registrare grandi movimenti.

Perché il 2023 sarà un anno di massimi per le migliori Criptovalute

Gli investimenti istituzionali aumentano

L’interesse degli investitori istituzionali continua ad aumentare con prudenza, ma anche in modo costante, in merito alla possibilità di allocare parte dei loro portafogli nelle criptovalute più grandi, più vecchie e più collaudate come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).



Questo darà una spinta significativa anche alle altcoin, che seguiranno la scia delle prime criptovalute. I massicci afflussi di capitale verso Bitcoin e le blockchain L1 durante i cicli di rialzo del mercato delle criptovalute finiscono per confluire in catene per progetti più recenti alla ricerca di un maggiore ROI.

Secondo un report di settembre 2022, della società di private equity CB Insights per una lista privata di 105 società che attualmente offrono servizi finanziari per le criptovalute agli investitori istituzionali:

"L'interesse delle istituzioni per le criptovalute è in aumento, dal trading e dalle attività di intermediazione finanziaria alla gestione patrimoniale e alla DeFi."

Inoltre, CB Insights afferma che:

"L'inizio del 2022 sembrava promettente per le criptovalute istituzionali. Secondo un sondaggio di Bitstamp, oltre l'80% degli investitori istituzionali ha dichiarato che le cripto diventeranno un fenomeno mondiale entro 10 anni"

Per tutto l'anno il magnate degli affari Kevin O'Leary, famoso per Shark Tank, ha sostenuto con fermezza un ritorno al rialzo nel breve termine per le criptovalute come BTC e ETH. A detta sua, la maggior parte delle pensioni e dei fondi sovrani non ha ancora allocato nulla in criptovalute.

Una volta che lo avranno fatto, tutti quanti li seguiranno rapidamente e milioni di miliardi affluiranno nel mercato, anche se la maggior parte destinerà solo 1% del capitale alle criptovalute. Secondo O'Leary questo avverrà molto probabilmente nel 2023. È il momento di trovare un secondo lavoro per accumulare un po' di soldi da investire in cripto. Se Kevin avesse ragione, gli investitori non avrebbero a disposizione tantissimo tempo per aprire una posizione long sulle criptovalute che guadagneranno di più.

I possessori di Criptovalute a lungo termine si stanno preparando

Più del 50% di tutti gli indirizzi di BTC hanno effettivamente mantenuto le loro monete con profitto da quando i prezzi si sono stabilizzati intorno ai $19.000 a giugno.

Quindi, nonostante il calo dei prezzi registrato durante il cosiddetto "inverno delle cripto" dal novembre 2021, le criptovalute non sono davvero in difficoltà. Nel frattempo, gli exchange hanno registrato un costante deflusso di BTC ed ETH da giugno.

Nei 30 giorni prima del 22 ottobre, oltre 2,4 miliardi di dollari di Bitcoin hanno lasciato gli exchange per passare a portafogli privati. Questo è un segnale rialzista perché impedisce alla criptovaluta di essere liquida e immediatamente disponibile per la vendita agli acquirenti.

Ciò denota l'intenzione dei "coiners" di conservare la moneta a lungo termine, il che aumenta la scarsità e il prezzo della moneta sui mercati liquidi di exchange di criptovalute. È la legge di Gresham in atto in tempo reale.

La crisi economica sposterà l'attenzione del grande pubblico verso le Criptovalute

La crisi economica che si prospetta sarà positiva per le criptovalute nel 2023. Tante persone oggigiorno conoscono le cripto ma non le hanno ancora adottate. Lentamente, tuttavia, stanno diventando sempre più consapevoli dell'esistenza, delle caratteristiche e dei vantaggi della blockchain.

Inoltre, l'infrastruttura è molto più sviluppata di quanto non lo fosse durante l'ultima crisi finanziaria, quando gli sviluppatori hanno iniziato a creare reti blockchain.

È stata l'ultima crisi economica a far nascere il settore delle criptovalute e a rendere BTC l'asset più performante del decennio.

C'è da aspettarsi un grande ritorno delle criptovalute durante la prossima crisi, per gli stessi motivi per cui gli investitori si sono rivolti ad esse dopo la Grande Recessione del 2008. Questa volta la storia si ripeterà con un impatto esponenzialmente maggiore, attirando più persone e capitali.

Passiamo ora alle criptovalute che guadagneranno di più nel 2023:

1. Metacade (MCADE): miglior Cripto per il 2023!

*Le Migliori Criptovalute a Poco Prezzo su Cui Investire nel 2023: Metacade è un token di gaming emergente che si prepara a debuttare sugli exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX) nel primo trimestre del 2023. Il team punta a quotarsi su tre o cinque dei dieci principali exchange di criptovalute.

La moneta supporterà il primo hub arcade decentralizzato al mondo per il gaming play-to-earn e per la DeFi. Con il tipo di crescita che hanno avuto i token del settore del gaming P2E e DeFi come Axie Infinity (AXS), gli investitori possono aspettarsi un grande successo per MCADE nel primo trimestre del 2023, quindi facciamo attenzione!

Puoi partecipare al Presale di Metacade qui

2. Bitcoin (BTC)

Bitcoin è ancora considerato, in pianta stabile, il re di tutte le criptovalute per capitalizzazione di mercato, utenti attivi mensili e numero di scambi, servizi di custodia, catene di secondo livello e altri progetti associati a BTC. A seguito degli enormi passi avanti che gli imprenditori, la community di sviluppatori e le parti interessate stanno facendo nel 2022, nonostante il mercato ribassista in corso, mi aspetto un grande aumento del prezzo di Bitcoin nel 2023.

3. BNB Coin (BNB)

BNB potrebbe essere la principale moneta a minacciare Ethereum in termini di capitalizzazione di mercato e numero di utenti. Il token di utilità dell'exchange di criptovalute, con un tetto massimo di offerta e in regime di deflazione, ha registrato una forte crescita negli ultimi anni grazie alla popolarità di Binance. Ma ora che è un token di utilità per la Smart Chain di BNB, per la creazione di dapps per il Web3, ha un futuro roseo davanti a sé nel 2023.

4. Cardano (ADA)

Cardano è una blockchain dapp di terza generazione lanciata per la prima volta nel 2017. La sua crescita è andata avanti nel 2022. Questo mese, ad esempio, è stata lanciata la prima applicazione di telemedicina che accetta i token ADA per il pagamento. Quel giorno la società di analisi delle criptovalute Santiment ha inviato un avviso di prezzo:

"Cardano si trova ora nella posizione relativamente più bassa rispetto al suo reale valore da gennaio 2019. Questo è un segno di sottovalutazione basato sulle perdite medie dei trader. Il prezzo di ADA è raddoppiato nei 3 mesi successivi l'ultima volta che il suo Z-Score MVRV ha raggiunto questo livello"

5. Dogecoin (DOGE)

Se Bitcoin è la criptovaluta originale, Dogecoin è la memecoin originale. A seguito della spettacolare bolla del 2021 ha perso circa il 90% nell'autunno del 2022 rispetto al massimo del 2021, eppure, ancora oggi, è solidamente scambiato a circa 20 volte di più rispetto ai livelli precedenti al 2021.

Perché le memecoin diventeranno le criptovalute che guadagneranno di più nel 2023? Perché "i meme non moriranno". Questo la inserisce nell'elenco di una delle migliori criptovalute a poco prezzo su cui investire nel 2022.

6. Polygon (MATIC)

Polygon è la soluzione di scaling più popolare per Ethereum. Quindi, se Ethereum aumenta il suo valore, anche Polygon ne trae beneficio. La catena L2 è migliorata tantissimo nel 2022, facendo crescere il suo ecosistema di dapp a passi da gigante.

Questo mese, tre collaboratori di Motley Fool hanno nominato MATIC una delle "3 criptovalute sotto $1 con un potenziale esplosivo", in un articolo diffuso dal Nasdaq. Ecco perché questa lista nomina MATIC una delle migliori criptovalute a poco prezzo su cui investire nel 2022 e 2023.

7. Polkadot (DOT)

Polkadot è una criptovaluta di terza generazione per la creazione di contatti intelligenti e applicazioni decentralizzate, ma con la scalabilità e velocità migliorate dai meccanismi di consenso e sicurezza. I grandi investitori che puntano sulla sostenibilità delle criptovalute si aspettano che DOT sia una delle criptovalute che guadagneranno di più nel 2023.

8. Uniswap (UNI)

Uniswap è una criptovaluta decentralizzata (DEX) che opera sulla blockchain di Ethereum. È popolare tra gli appassionati di criptovalute perché unisce un exchange automatizzato e decentralizzato con la sicurezza della blockchain layer 1 di Ethereum. Si tratta del più grande exchange decentralizzato e la sua moneta cresce in valore durante i periodi in cui il volume delle transazioni aumenta, quindi preparati a guadagnare grazie all'aumento della volatilità dei prezzi delle criptovalute in arrivo!

9. Litecoin (LTC)

Litecoin è nato da un fork di Bitcoin lanciato nel 2011. Se il Bitcoin è la criptovaluta originale, Litecoin è l'altcoin originale. All'inizio è stato definito "argento digitale" in antitesi rispetto a Bitcoin considerato come "oro digitale". Con maggiori miglioramenti in termini di privacy e larghezza di banda nel 2022 a seguito dell'aggiornamento Mimble-Wimble, ci si aspetta che LTC registri grandi profitti nel 2023.

Conclusione: Metacade (MCADE) porta a casa la pagnotta

Il settore delle criptovalute si sta muovendo rapidamente verso la piena adozione da parte dell'intero mercato globale. La crescita esponenziale inizialmente avviene lentamente, poi tutta in una volta. Abbiamo già visto l'andamento di ciò che accadrà nelle quattro precedenti corse al rialzo del mercato delle criptovalute che si sono concluse con bolle, ritracciamenti, consolidamenti e poi ennesima crescita fino alla corsa al rialzo successiva.

Quando accadrà il grande evento, quello a cui gli appassionati di cripto si riferiscono come "moon shot", ci sarà un enorme aumento dei prezzi delle cripto. Non si può dire con certezza se nel 2023 vedremo l'ennesima bolla o il famoso "moon shot".

In ogni caso, non ti pentirai di aver analizzato più approfonditamente le criptovalute che guadagneranno di più nel 2023 presenti in questa lista, ma ti consigliamo in particolare Metacade (MCADE) per le sue solide fondamenta e per il suo grande potenziale di crescita nel 2023 e oltre.

La piattaforma è attualmente in fase di presale, con 1,4 miliardi di token disponibili (70% del totale). Al momento stanno offrendo 125MCADE a solo $1 come offerta iniziale, ma si prevede che terminerà rapidamente. Ci saranno 9 fasi in totale (nella fase finale verranno venduti 50MCADE per $1), quindi ti consigliamo vivamente di acquistare i token prima di tutti gli altri.

Puoi partecipare al Presale di Metacade qui.