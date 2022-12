Zone escluse da "Peccati di Gola" a Mondovì, Terreno replica: "Numeri record, riorganizzazione apprezzata da cittadini e commercianti"

Peccati di gola? Per il centrodestra di Mondovì "un successo, ma non per tutti", così si può riassumete il testo dell'interrogazione presentata dai consiglieri Rocco Pulitanò, Enrico Rosso e Mauro Gasco (leggi qui) che lamentavano in particolare l'assenza di coinvolgimento delle strade del Borgheletto (attualmente interessato dai lavori del maxi cantiere per la riqualificazione del rione).

"Chiediamo perché non sia stato previsto allestimento fieristica nelle aree di via Beccaria, piazza Roma, piazza Maggiore. Se l’Amministrazione, di concerto con gli organizzatori, abbia intenzione di ovviare a questa grave pecca nelle prossime edizioni della manifestazione, se possa inoltre anche ripensare a piazza Maggiore come spazio espositivo e se in generale abbia intenzione di convocare il 'tavolo di lavoro' promesso in campagna elettorale con commercianti, associazioni e proprietari di negozi, per partire almeno con una serie di allestimenti nelle vetrine vuote nel corso di manifestazioni caratterizzanti. Un punto di partenza per provare ad avere sempre meno 'vuoti' nel centro storico".

A rispondere in assemblea è stato l'assessore agli eventi e alle manifestazioni, Alessandro Terreno che, numeri alla mano, ha presentato un quadro completo sul bilancio di "Peccati di Gola" nel 2022.

"Ho ricevuto commenti positivi da cittadini, associazioni e commercianti - ha dichiarato l'assessore Terreno -. "Molto apprezzato è stato lo spostamento del mercato in corso Statuto, che ha consentito di creare l'expo del gusto in piazza Ellero. Certo, ci sono stati anche commenti negativi, è innegabile. L'alternativa che abbiamo studiato con l'assessore Rabbia era quello di evitare la chiusura di corso Statuto per sette giorni, dopo un confronto con le associazioni di categorie e i mercatali, che si sono mostrati disponibili e collaboranti. Questo perché la zona oggetto della vostra interrogazione, il Borgheletto, è interessata da lavori di rigenerazione urbana: pavimentazioni, ma anche sottoservizi. Il cantiere non avrebbe reso possibile utilizzare piazza Roma o piazza Carlo Ferrero. Con la ditta che si sta occupando dei lavori sono stati sospesi i lavori per aprire il passaggio tra via Beccaria e piazza San Pietro, in modo che fosse percorribile dai visitatori. Allo stesso modo ha agito l'associazione 'La Funicolare' inserendo comunque l'allestimento aereo; nella stessa zona sono stati allestiti i giochi della tradizione. A parlare sono i numeri: oltre 14mila passaggi in funicolare, 40mila visitatori stimati, con oltre 150 espositori. Questo non significa spostare l'attenzione, ma solo dire che l'iniziativa ha funzionato e stiamo già lavorando a un rinnovamento dell'evento, nel rispetto della tradizione".