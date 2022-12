I vigili del fuoco stanno facendo rilievi in corso Nizza, angolo piazza Galimberti, per una segnalazione di fuga di gas arrivata da un privato residente in zona.

L'allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 2 dicembre.

In corso la mappatura di tutta la zona con strumentazione specifica, ma allo stato attuale non c'è stato rilievo di alcuna fuga di gas.