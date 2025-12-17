A Dronero l’ultimo saluto a “Nonna Sprint”, Maria Luigia Rossi

Sono tantissimi i messaggi d’affetto che stanno giungendo in queste ore a Dronero. Per tutti qui Maria Luigia Rossi era “Nonna Sprint”, piena di energia, vitalità e sorrisi.



Di anni 85 ed originaria di Treviso, da giovane si era trasferita a Milano lavorando come sarta nell’alta moda. Di lei la passione, la grande accuratezza e capacità: portava nel cuore quegli anni e tutta l’esperienza vissuta. Tra gli impieghi importanti anche vent’anni da Clizia.



Nel 1994, con la famiglia, si era poi trasferita in Piemonte, abitando dapprima a Trinità e da diciott’anni a Dronero. In entrambi i luoghi è ricordata con affetto e stima per il suo grande impegno sociale.



Magrolina e super energica, “Nonna Sprint” era infatti sempre in prima linea per la comunità, propositiva ed entusiasta. Ammirevole negli anni il suo impegno ad esempio in Parrocchia e con Trinità Solidale, nonché con l’associazione San Vincenzo e l’Armadio Solidale di Dronero. Ed ancora i corsi di cucito tenuti a Dronero e, sempre qui, le tante attività in Oratorio ed in Parrocchia. Un’attenzione particolare da parte sua era rivolta ai giovani, con la presenza ai campi scuola ed al GREST, quella sua umanità.



Resterà nel cuore di tanti e nell’indelebile legame con il figlio Tiziano, la nuora Raffaella, la nipote Noemi e tutti i parenti. Il funerale avrà luogo domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Dronero.