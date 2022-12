Oggi ci occupiamo dell'affitto sedie a rotelle perché si parla di supporti che non a caso vengono definiti ausili perché sono apparecchiature e strumenti che riescono a migliorare la vita delle persone che hanno queste difficoltà.

Quindi parliamo di disabili o comunque pazienti che hanno problemi di mobilità ridotta e deambulatori, oltre al fatto che riescono a agevolare il lavoro di assistenza dei familiari o di chi si prende cura a pagamento di questa persona.

Gli ausili appunto come le sedie a rotelle ma la stessa cosa vale per i deambulatori per fare un altro esempio permettono alla persona che ha quel problema di compiere delle cose che altrimenti non potrebbero fare per via appunto delle precarie condizioni di salute ci riferiamo al fatto di pranzare a tavola muoversi perché sono tutte cose importanti che fanno parte della quotidianità e che noi magari diamo per scontate.

Ma chi ha certe patologie non lo può fare però grazie a questi strumenti possono vivere di nuovo momenti di normalità è una vita più dignitosa.

La sedia a rotelle di sicuro è uno degli ausili più importanti nonché più utilizzati dalle persone con difficoltà motorie perché parliamo di un dispositivo mobile per chi non riesce a camminare in maniera autonoma per vari motivi che possono essere infortuni e traumi, malattie disabilità o semplicemente un età avanzata.

Risulta chiaro e comprensibile che non può esistere una sedia a rotelle universale che può essere adatta a tutti i pazienti che non esistono di varie tipologie che si adattano in base alle necessità considerando poi che ognuna di esse in teoria può essere anche attrezzata aggiungendo accessori che renderanno il servizio ancora più personalizzabile

Ma la sedia a rotelle è meglio comprarla o noleggiarla

Veramente questa domanda non è facile rispondere su due piedi perché dipende dalle esigenze singole ma soprattutto da una nello specifico e cioè il tempo che si userà quella carrozzina perché per esempio c'è chi ne ha bisogno solo per un tempo specifico in quanto sta recuperando da un infortunio.

Purtroppo a volte serve per poco tempo e cioè per una persona che è malata di un problema incurabile e questi sono i casi nei quali conviene prendere una sedia a rotelle in affitto piuttosto che prenderne una nuova perché significherebbe spendere soldi inutilmente.

Anche se alcuni casi vengono fornite gratuitamente dall'azienda sanitaria locale però non dimentichiamo che i tempi burocratici sono molto lunghi e creano sempre problemi pratici alle persone.

Ecco perché chi vuole procedere in maniera privata per accorciare i tempi può andare a noleggiare o comprare .Però per quanto riguarda il noleggio se vogliamo sapere i costi diciamo che si va dai 2 ai €4 in base al tipo di modello perché ovvio che più è tecnologicamente avanzata e più si spenderà.

Ma la cosa importante andare a parlare per fare una consulenza con gli esperti raccontando la propria situazione e la propria malattia in modo da farsi suggerire l'ausilio e cioè in questo caso la sedia a rotelle migliore per quel tipo di problema in modo da non sprecare tempo e soldi inutilmente.