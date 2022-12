Due incidenti a poche centinaia di metri di distanza a Savigliano

Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 dicembre, nel comune di Savigliano.

Il primo ha riguardato due mezzi, in uno scontro frontale in via Torino alla curva di Santa Rosalia. I feriti sono stati presi in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Duecento metri prima, in direzione del centro di Savigliano, un'altra vettura è uscita fuori strada, forse a causa del manto scivoloso dovuto al maltempo. In questo caso sono intervenuti i carabinieri e i volontari dei vigili del fuoco di Savigliano per la messa in sicurezza.