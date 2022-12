Monastero di Vasco, aperte le domande per i contributi per l'abbattimento delle rette del nido

A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno usufruito del Servizio asilo nido A.S. 2021/2022 (gennaio 2022 – 30 giugno 2022) e A.S. 2022/2023 (settembre 2022 – novembre 2022).

Si comunica che il bando è rivolto esclusivamente ai residenti nel Comune di Monastero di Vasco, pertanto possono fare domanda per beneficiare dei voucher esclusivamente i residenti nel Comune di Monastero di Vasco.