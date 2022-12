L’outfit giusto per un colloquio: consigli da non perdere

Prepararsi ad affrontare un colloquio di lavoro vuol dire, in molti casi, vivere una parentesi all’insegna dell’emozione. In questi momenti, è fondamentale non solo fare mente locale sulle possibili domande che potrebbero essere fatte, ma anche studiare l’outfit.

“L’abito non fa il monaco”: questo proverbio deve essere dimenticato al giorno d’oggi. In un mondo del lavoro in cui il personal branding è centrale, il modo in cui ci si veste comunica tantissimo di sé, del proprio modo di porsi, della comprensione della realtà aziendale con la quale si sta interagendo.

Nelle prossime righe, vediamo alcuni consigli pratici da prendere in considerazione per non sfigurare nel momento in cui si ottiene un’intervista con un responsabile delle risorse umane.

Come vestirsi per un colloquio in una start up in ambito tech

Nel momento in cui si deve affrontare un colloquio in una start up in ambito tech, si ha, quasi sempre, un livello di libertà maggiore per quanto riguarda la scelta su come vestirsi per l’intervista.

Molto spesso, infatti, le realtà sopra ricordate sono ambienti giovani all’insegna dell’informalità. Ciò vuol dire, per esempio, che ai colloqui è possibile sfoggiare senza problemi un abbigliamento decoroso ma non vincolato a particolari dress code. Dalla felpa fino al maglione a collo alto - abbiamo citato, non a caso, i capi simbolo di due geni del mondo tech, ossia Steve Jobs e Mark Zuckerberg - c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

L’outfit ideale per il colloquio in un contesto formale

Come vestirsi, invece, nel momento in cui si deve affrontare un colloquio di lavoro in un contesto aziendale formale, per esempio uno studio legale? Esistono tanti outfit che si possono prendere in considerazione. Per non sbagliare, è meglio puntare sul classico e sul semplice. Un look femminile che ha sempre il suo perché è quello che vede in primo piano tailleur e scarpe con tacco comode. Un’alternativa? Camicia bianca e gonna sotto al ginocchio.

Cosa dire, invece, dei suggerimenti migliori per un outfit maschile? Che anche in questo caso la semplicità vince. Camicia bianca e cravatta è un mix che ha sempre il suo perché.

Il colloquio online

Anche se l’emergenza sanitaria è ormai finita, sono ancora tante le aziende che effettuano colloqui di lavoro online. Pure in questo frangente, è molto importante fare attenzione all’outfit. Un consiglio molto utile da seguire prevede il fatto di evitare, se possibile, cromie troppo sgargianti. Quelle neutre, in linea di massima, tendono ad apparire molto più nitide nel corso delle videochiamate.

Attenzione: quando si effettua un colloquio online, bisogna mettere categoricamente al bando le righe orizzontali. Il rischio, indossando capi che le vedono protagoniste, è quello di mettere in primo piano effetti ottici fastidiosi per il proprio interlocutore.

In generale, è importante cercare di scegliere l’abbigliamento abbinandolo allo sfondo delle videochiamate, ma senza esagerare. L’effetto camaleonte, infatti, è tutto tranne che piacevole.

L’outfit ideale per un colloquio estivo

Concludiamo con qualche raccomandazione per l’outfit ideale in occasione di un colloquio di lavoro estivo. Per quanto riguarda la cromia degli abiti, è il caso di orientarsi verso soluzioni chiare. Si tratta di un trucco tanto semplice quanto utile per evitare che risultino troppo evidenti le macchie di sudore (tutti sanno che quando fa caldo ci sono, ma è opportuno camuffarle il più possibile).

Spazio a capi in lino e cotone, perfetti per minimizzare la sudorazione. Un ulteriore consiglio per sentire meno il caldo prevede il fatto di orientarsi verso capi non troppo aderenti.

Anche le calzature sono importanti. Gli uomini che affrontano un colloquio estivo dovrebbero evitare assolutamente i sandali - anche in contesti aziendali molto informali - e concentrarsi, nei casi in cui non ci sono particolari indicazioni riguardanti il dress code, verso un paio di sneakers.