Gli gnomi “invadono” il centro di Borgo San Dalmazzo per festeggiare il Natale [FOTO]

La magia del Natale ha trasformato una parte del centro storico di Borgo San Dalmazzo nel Paese degli Gnomi. Sono state decorate via Marconi, un pezzo di via Lovera e corso Mazzini. L'idea è partita dai negozianti, in particolare dalla “Fiurista” Valeria Bigongiari, seguita a ruota da Lorena Poetto ed Elisabetta Ciarma del “Negozietto”: “Mai come quest'anno siamo stati uniti per partecipare ad abbellire le nostre vie. Abbiamo creato la via degli gnomi. Tutti fatti con rami di abete e posizionati davanti ad ogni negozio che ha aderito. Gli abitanti hanno appeso i pacchi di Natale ai balconi e alle finestre e c'è anche una piccola casettina fatta da Barba Brisiu che accoglie uno schiaccianoci e una cassetta delle lettere per i bambini. Abbiamo abbellito anche la rotonda di San Bernardo”.

I pacchetti sono stati fatti da Elisabetta Ciarma. Gli allestimenti da Lorena Poetto e gli gnomi da Valeria Bogongiari. Con il contributo economico di gran parte dei negozianti, dell'associazione Santuario di Monserrato per la rotondina che unisce le tre vie, e il permesso dell'amministrazione comunale. Insomma un lavoro di squadra per rendere più bella la strada dove vivono e lavorano: “Invece di lamentarci abbiamo deciso di rimboccarci le maniche. Il risultato è stupendo. Siamo tutti contenti. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito e agli abitanti che hanno accettato di attaccare i pacchi per vivacizzare la via”. L'allestimento poi è a basso costo energetico: “Le luci sono tutte solari e a batteria!”