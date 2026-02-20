 / Attualità

Attualità | 20 febbraio 2026, 17:27

Gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta portano Alba al Carnevale di Sesto San Giovanni

Sabato 21 febbraio il gruppo albese sfilerà alle ore 15 nelle vie del centro lombardo, portando bandiere, musica e tradizione storica tra le piazze della festa di Carnevale

Gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta portano Alba al Carnevale di Sesto San Giovanni

Un pomeriggio di colori, musica e tradizione albese in trasferta lombarda. Sabato 21 febbraio gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba saranno protagonisti a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, invitati a partecipare al Carnevale cittadino con una sfilata e una serie di esibizioni nel centro urbano.

Il gruppo prenderà parte al corteo che attraverserà le vie della città a partire dalle ore 15, trasformando le strade in un palcoscenico a cielo aperto tra tamburi, chiarine e coreografie di bandiere. Una presenza che unisce spettacolo e rievocazione storica, portando fuori dal territorio langarolo uno dei simboli più riconoscibili della tradizione figurativa albese.

redazione

