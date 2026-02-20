I bambini di Lesegno diventano "fast heroes" per imparare a riconoscere i sintomi dell'ictus

Oggi, venerdì 20 febbraio, i bambini della Scuola Primaria di Lesegno, primi sul nostro territorio, hanno aderito all’iniziativa didattica “Fast Heroes”, “Eroi Veloci” che ha lo scopo di aumentare la conoscenza dei sintomi dell’ictus e la consapevolezza dell’importanza di un’azione rapida per salvare chi molto spesso si prende cura di loro: i nonni.

Le persone colpite da ictus necessitano di cure mediche immediate e di alta qualità e riconoscerne i sintomi precocemente si rivela fondamentale per la sopravvivenza di che ne è colpito. Un milione di bambini in tutto il mondo hanno già aderito all’iniziativa e ora si aggiungono anche gli alunni della classe 4^ iscritti a questo progetto internazionale.

Le infermiere del 118 Sara Nicolino e Giulia Giribaldi, quest’ultima mamma di un’alunna frequentante la classe quarta di Lesegno, si sono rese disponibili a illustrare ai bambini l’iniziativa, mediante informazioni pratiche e la visione di cartoni animati su quelli che sono i sintomi della patologia e su come intervenire con tempestività.

L’iniziativa ha previsto anche la donazione di un albo illustrato che i bambini potranno colorare e leggere: un vademecum importante da tenere a portata di mano. Quali i sintomi da non trascurare? Viso che cade, braccio debole, parole incomprensibili devono destare il dubbio di un ictus in corso.

“Fast” infatti è anche l’acronimo di Face, Arm, Speack, Time (Faccia, Braccia, Parlare, Tempo): rilevare anomalie nella faccia, nell’uso del braccio, o di una gamba, e nell’uso della parola sono campanelli d’allarme; il tempo indica invece quanto sia importante agire con celerità chiamando i soccorsi al 112.

I bambini e gli insegnanti di Lesegno ringraziano di cuore l’equipe del 118 nelle persone di Sara e Giulia, che con professionalità, competenza, in modo semplice e chiaro hanno saputo coinvolgere i giovani “eroi” in un progetto tanto importante per tutti noi. “Fast Heroes”, un gesto semplice che può salvare una vita.