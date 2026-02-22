La sindaca di Piasco Stefania Dalmasso dona l’abito da sposa per il riuso

Solidarietà e sostenibilità si incontrano a Piasco. In occasione della Settimana Internazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’Amministrazione comunale ha organizzato in Municipio uno swap party, una forma di baratto basata sullo scambio di abiti e oggetti destinati al riuso, aperto alla cittadinanza, trasformando il palazzo comunale in uno spazio di condivisione, riuso e sensibilizzazione ambientale.

Protagonista dell’iniziativa è stato lo Spazio Vitale, realtà del territorio gestita da volontari che ogni giorno si occupano di raccogliere abiti e beni donati dai cittadini per ridistribuirli a chi ne fa richiesta mettendo così insieme solidarietà e lotta allo spreco.

Durante l’evento, la sindaca Stefania Dalmasso ha voluto compiere un gesto simbolico unendo valore affettivo, responsabilità ambientale e attenzione sociale donando il proprio abito da sposa allo Spazio Vitale, affinché possa essere messo a disposizione di chi sta per sposarsi e non desidera, o non può, affrontare la spesa per un abito da indossare un solo giorno.

“L’abito potrà essere preso in prestito gratuitamente – spiega la sindaca - dopo l’utilizzo, sarà sufficiente provvedere al lavaggio in lavanderia e restituirlo, così da permettere ad altre future spose di vivere lo stesso momento speciale.

Credo che la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, ma anche culturale e sociale. Riutilizzare, condividere e prendersi cura delle risorse significa rafforzare il senso di comunità. Anche un abito da sposa può diventare simbolo di questa visione: non un oggetto da custodire in un armadio, ma un bene da mettere in circolo per generare nuove storie e invito altre donne a fare lo stesso gesto.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per promuovere stili di vita più sostenibili, valorizzando le buone pratiche già presenti sul territorio e sostenendo il prezioso lavoro dei volontari.

Lo swap party e la donazione – conclude Dalmasso - fanno capire che la sostenibilità passa anche dai piccoli gesti quotidiani e dalla capacità di trasformare ciò che non usiamo più in un’opportunità per qualcun altro. A Piasco, l’economia circolare si traduce in azioni concrete, capaci di coniugare rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone”.