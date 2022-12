Grande partecipazione a Vicoforte per le iniziative di Natale

11 dicembre grande affluenza di pubblico in Basilica per il concerto del Coro delle voci bianche della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, con la direzione di Maurizio Fornero e l’accompagnamento organistico di Alberto Rainetti. Per la prima volta, i ragazzi si sono esibiti al Santuario ed hanno fatto rivivere ai presenti la tradizione natalizia con canti tradizionali e brani del grande repertorio. Proprio con uno dei maggiori autori di ogni tempo, Johann Sebastian Bach, si è aperto il concerto: “In dulci Jubilo”, è una melodia tradizionale che il kapellmeister lipsiense andò a rielaborare. A seguire il canone “Che gusto è mai questo” del compositore e operista secentesco Antonio Caldara, uno dei maggiori esponenti della tradizione madrigalistica e concertante veneziana, autore molto prolifico anche di musica sacra. E poi ancora grandi classici, come “Ark! The herald angel’s sing”, brano attribuito dalla tradizione a Mendelssohn, la popolare “Carol of the bells” scritta da John Williams, ma anche brani di un repertorio più contemporaneo, come i due pezzi che chiudono l’esibizione, scritti da John Rutter, uno dei maggiori compositori viventi di musica corale, o quello scritto dal compositore Bruno Coulais insieme al regista Christophe Barratier, per un film dedicato proprio al mondo della vocalità. Non sono mancate piacevoli chicche e curiosità, come “Hotaru koi”, canzone tipica del folklore giapponese, divertente da cantare e curiosissima da ascoltare.

«I ragazzi hanno cantato con affiatamento e con grande spontaneità – commenta la presidente di Nativitas, Marzia Danna –. Si è trattato di un concerto che ci ha donato momenti di grande emozione e che ha dimostrato il talento di questi ragazzi, all’altezza di un ensemble di professionisti. Hanno saputo accompagnarci nel cuore dell’avvento a un momento di riflessione e ascolto che ci ha portati in alto verso l’infinito, avvolti dall’arte e dalla storia che contraddistinguono il Santuario»