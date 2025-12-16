Saluzzo celebra i 150 anni dalla nascita di Amleto Bertoni

In occasione del 150° anniversario della nascita di Amleto Bertoni (Faenza, 26 settembre 1875), la Città di Saluzzo, attraverso il centro di documentazione Ar.Co – Archivio Contemporaneo, ha lanciato nei mesi scorsi una call invitando la cittadinanza a condividere materiali inerenti la sua figura: documenti, fotografie, video, testimonianze.

Numerosi quelli pervenuti da alcuni ex dipendenti ancora in vita o da figli e nipoti: si tratta di una documentazione preziosa che contribuisce a "narrare" la vita di Amleto Bertoni attraverso il punto di vista di chi lo aveva conosciuto, lavorando nella sua azienda.

L'esposizione, nata con l'intento di condividere il materiale raccolto, non vuole essere però un punto di arrivo, bensì l'inizio di un percorso per preservare e valorizzare la memoria di un personaggio che ha caratterizzato e influenzato la storia della Città di Saluzzo del secolo scorso. L'invito è quindi rivolto a chiunque avesse altro materiale e non fosse riuscito a condividerlo durante il periodo della call: è possibile contattare gli uffici comunali per contribuire alla costruzione del nuovo archivio digitale della città.

La mostra verrà inaugurata sabato 20 dicembre alle ore 11 e sarà visitabile fino a domenica 25 gennaio 2026, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

«Un ringraziamento particolare – dicono i curatori della mostra – va a chi ha aiutato il personale dei Servizi culturali e dell'Archivio storico del Comune di Saluzzo nella selezione del materiale raccolto: Lorenzo Baravalle, divulgatore, scrittore e podcaster; Carlo Bessone, scrittore; Roberta Chitarrini, archivista. Si ringrazia inoltre Elso Banchero per il prezioso supporto nella raccolta del materiale e nell'allestimento».

Ar.Co – Archivio Contemporaneo è un centro di documentazione nato all'interno della Castiglia di Saluzzo con l'obiettivo di raccogliere, conservare e valorizzare la memoria storica della comunità saluzzese e delle Terre del Monviso. Ar.Co lavora insieme ai cittadini, agli enti culturali e alle associazioni del territorio per raccogliere testimonianze di varia natura – fotografie, lettere, documenti, video, registrazioni audio, piccoli oggetti – che vengono digitalizzate e catalogate, per essere rese accessibili a tutti e restituite alla comunità attraverso percorsi espositivi e attività divulgative.