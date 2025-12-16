Racconigi celebra il solstizio d'inverno con "Yule: la vittoria della luce sulle tenebre"

Domenica 21 dicembre, alle ore 18, nell’auditorium delle scuole medie a Racconigi è in programma l’evento “Yule: la vittoria della luce sulle tenebre”, per celebrare il solstizio d’inverno.

Si tratta di “un piccolo ma significativo viaggio attraverso arti performative, tra le ataviche emozioni che ci colgono nel giorno più buio dell’anno. Buio sì, ma foriero di luce e speranza sin dai primordi della civiltà”.

Le interpreti saranno Ivana De Pascalis, Cinzia Scicolone e Giulia Paschetta. Voce narrante Tiziana Bertone e testi di Enrico Mariano.

L’appuntamento è parte di una manifestazione più ampia per celebrare questo particolare momento dell’anno, promossa dall’editore Aragno con la cultural partnership della Cassa di Risparmio di Savigliano, che prevede un totale di 12 eventi in diversi Comuni del territorio.

Il solstizio d’inverno è il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo il cerchio che l'astro sembra percorrere attorno alla Terra, la minima altezza rispetto all'orizzonte terrestre; è il giorno più corto dell’anno e la notte più lunga.

“Da quel giorno la luce inizierà a sconfiggere il buio: una tradizione antichissima, che si perde nella notte dei tempi, quella di Yule, la festa della luce che si celebrava proprio al solstizio d'inverno – commenta il consigliere Enrico Mariano -. Si accendevano le candele nel giorno più buio dell'anno: perché è proprio nel buio più scuro che l'essere umano intravede sempre una fiammella accesa”.

In allegato sono presenti tutti gli appuntamenti della manifestazione.