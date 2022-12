L'ANPI al "Denina-Pellico-Rivoira" di Saluzzo

Nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, presso la sede Denina del Denina Pellico Rivoira, si è svolto un incontro tra i rappresentanti degli studenti e la delegazione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) di Saluzzo durante il quale sono state proposte attività di vario tipo aventi come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti in merito alla tematica dell'antifascismo.

Si potrà partire da lezioni di storia tenute da esperti sulle vicende della II guerra mondiale e sul periodo della resistenza e, in presenza del Dirigente scolastico, si è discussa la possibilità di realizzare attività pratiche attraverso uscite mirate sul territorio saluzzese in cui gli studenti verrebbero direttamente coinvolti direttamente nella visita di luoghi che sono stati significativi durante il periodo della seconda guerra mondiale e della resistenza, quali per esempio Caserme e rifugi partigiani. Si è anche discusso sull'eventualità di far elaborare ai ragazzi ricerche sul tema e di analizzare filmati sia d’epoca che attuali. Allo stesso tempo, coinvolgendo in particolare gli studenti dell'ultimo anno, è stata presa in considerazione la possibilità di svolgere viaggi d'istruzione nelle zone interessate e influenzate dal dominio fascista, in particolare l'intenzione dei membri dell'ANPI è quella di portare gli studenti a conoscenza di quelle aree molto vicine a noi in cui l'impronta del fascismo risulta ancora tutt'oggi molto marcata.

La riunione è terminata con la consegna ad ogni rappresentante della componente alunni dell'opuscolo relativo al progetto "Il treno della memoria", pubblicato dall'ANPI in collaborazione con la professoressa Dematteis, ex docente presso la sede Pellico.