Ferrero va alla conquista degli Usa investendo 100 milioni di dollari in pubblicità su Super Bowl e Mondiali di Calcio 2026

Ferrero North America ha annunciato un investimento storico di oltre 100 milioni di dollari in campagne di marketing innovative incentrate sul Super Bowl e sul Campionato Mondiale di Calcio del prossimo anno. Ad annunciarlo lo stesso gruppo, che descrive questo investimento come "il più grande impegno di marketing globale dell'azienda fino ad oggi". Un impegno che "mirerà a stabilire connessioni più profonde tra il suo portafoglio diversificato e i consumatori americani".



"L'investimento segna un momento decisivo per Ferrero in Nord America", ha dichiarato Michael Lindsey, presidente e chief business officer di Ferrero North America. "Puntiamo 'all in' su queste campagne di trasformazione perché riconosciamo l'incredibile opportunità di presentare i nostri marchi durante i più grandi momenti culturali del mondo. Questo non è solo il nostro investimento di marketing più storico di sempre, ma la nostra più audace dichiarazione di fiducia nella nostra traiettoria di crescita in Nord America e nel nostro impegno a continuare a rendere Ferrero e i suoi marchi nomi familiari in tutta l'America".



Le campagne di punta saranno lanciate quest'inverno con Kinder Bueno nel primo spot Super Bowl di Ferrero, insieme a espositori e confezioni speciali, nuovi gusti in edizione limitata e un'attraente promozione per i consumatori. La campagna sarà seguita dalle attivazioni del Campionato Mondiale di Calcio con oltre 20 marchi e centinaia di prodotti, inclusi i marchi di gelati Wells.

"Questa iniziativa rappresenta la più grande campagna di portfolio di Ferrero a livello globale – fa sapere Ferrero North America – . Queste attivazioni strategiche sfrutteranno i momenti di maggiore audience per mettere in mostra il portafoglio diversificato di marchi Ferrero e promuovere una crescita sostenibile in tutto il Nord America".



DA KINDER MEZZO MILIARDO DI FATTURATO

"Ferrero sta investendo da una posizione di forza e l'investimento segna un nuovo, audace capitolo nella sua strategia di crescita, sfruttando gli eventi culturali di punta per accelerare la 'brand awareness' (la consapevolezza del marchio, ndr) e la penetrazione del mercato", si legge in una nota del gruppo, negli Usa cresciuto di oltre il 4,5% nell'ultimo anno. Negli Stati Uniti, il marchio Kinder ha raggiunto un fatturato di oltre mezzo miliardo di dollari in pochi anni, mentre marchi come Nutella continuano a espandersi con nuovi prodotti, tra cui il gelato alla Nutella e la Nutella Peanut nel 2026.

GLI INVESTIMENTI NEGLI STABILIMENTI

L’imponente investimento di marketing si accompagna al forte processo di espansione che Ferrero sta perseguendo in Nord America. In questa direzione si inserisce l’ampliamento dello stabilimento in corso a Brantford, Ontario, che mediante un investimento di 445 milioni di dollari creerà 500 posti di lavoro nella produzione di Nutella Biscuits e delle tavolette di cioccolato Ferrero Rocher.

"Negli ultimi cinque anni – rimarca il gruppo di Alba – miliardi di dollari di investimenti sono stati effettuati in impianti in Pennsylvania, Georgia, Arizona e Illinois, creando oltre 1.000 posti di lavoro e portando la forza lavoro di Ferrero negli Stati Uniti da meno di 300 dipendenti un decennio fa a oltre 4.000 e in continua crescita".

INNOVAZIONI DI PRODOTTO

In questo quadro le innovazioni di prodotto, prerogativa che da sempre rappresenta un punto di forza del gruppo fondato da Michele Ferrero. Col medesimo approccio si lavora anche nel continente a stelle e striscia cercando di rispondere alla domanda dei consumatori con marchi che in diversi casi arrivano dalle acquisizioni effettuate dal gruppo negli Usa. Così Ferrero North America spiega che "le pinte e i coni gelato alla Nutella saranno lanciati nel 2026 grazie a una collaborazione con Wells Enterprises , mentre l'offerta a tempo limitato di successo Salted Caramel Butterfinger si amplia con gusti successivi, tra cui marshmallow e french toast. Crunch White, lanciato in tempo per Halloween 2025, amplia un altro prodotto nostalgico di punta con l'innovazione del cioccolato bianco".