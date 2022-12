Neve copiosa in tutta la Granda, atteso ulteriore peggioramento nel pomeriggio [FOTO]

Non ha tradito le previsioni le nevicata annunciata per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, con precipitazioni diffuse di media intensità in corso dalla tarda mattinata in tutte le zone della provincia, dal capoluogo Cuneo a Mondovì, passando per l’Albese, il Braidese e il Saluzzese.





Da poco aggiornato, il bollettino di Arpa Piemonte parla di ulteriore "peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso fino a bassa quota e possibili fenomeni di pioggia congelante al suolo sull'Appennino. Dalla serata attenuazione a partire da ovest ed esaurimento nella notte".





Confermata l’allerta gialla già diramata nella giornata di ieri, con possibili disagi alla viabilità che riguarderanno in particolare le Valli Tanaro, Belbo e Bormida, ma anche la pianura cuneese.



Dalle ore 17 è prevista la chiusura al traffico della SS21 'del Colle della Maddalena' nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato: la limitazione al traffico rimarrà in vigore sino a cessata necessità, ovvero quando saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza in transito.



A causa delle precipitazioni i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate - esclusi i veicoli del trasporto pubblico locale - verranno indirizzati all'uscita dela SS all'altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo e Vinadio

I mezzi sgombra neve e il personale Anas sono ininterrottamente al lavoro sulla statale per garantirne la percorribilità.