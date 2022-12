Acquista Rocketize, insieme a Ethereum e THORChain, per iniziare il tuo viaggio nello spazio DeFi

Il mercato della finanza decentralizzata (DeFi) sta crescendo insieme al mercato delle criptovalute, che oggi ospita oltre 22.000 criptovalute. Diverse criptovalute di successo compatibili con DeFi, come THORChain (RUNE) ed Ethereum (ETH), hanno ottenuto un significativo successo di mercato, mentre la nuova criptovaluta, Rocketize (JATO), è molto promettente per il futuro.

Se cerchi cripto per iniziare il tuo viaggio nello spazio DeFi, allora Rocketize (JATO), THORChain (RUNE) ed Ethereum (ETH) sono opzioni degne di considerazione. Questa guida discute cosa rende queste criptovalute degne dell'hype e perché valgono i tuoi soldi.

Rocketize: una moneta meme con una differenza

Ci sono diversi motivi per acquistare la nuova criptovaluta Rocketize (JATO). Oltre a vendere a buon mercato durante la sua prevendita in corso, Rocketize (JATO) è un token meme ricco di funzionalità con un enorme potenziale.

Rocketize (JATO) mira a contribuire a spingere il mercato delle criptovalute e il rivoluzionario boom della DeFi nel settore delle monete meme. Per raggiungere questo obiettivo, la nuova criptovaluta sta costruendo un solido ecosistema in cui gli utenti possono godere di transazioni senza autorizzazione e trasferire risorse attraverso le catene.

Oltre a ispirare i meme, Rocketize (JATO) mira ad alimentare un ecosistema di token non fungibili (NFT) redditizio in cui gli utenti possono coniare, raccogliere e scambiare preziosi NFT. Con Rocketize (JATO), i titolari possono partecipare a eventi ispirati a NFT, creare meme NFT e scambiarli a scopo di lucro.

Grazie al suo potenziale e al potenziale ad alto rendimento, gli esperti hanno salutato Rocketize (JATO) come una criptovaluta DeFi da acquistare ora. Oltre al conio e al trading NFT, i titolari possono anche prestare e puntare i loro token Rocketize (JATO) per avere la possibilità di guadagnare premi simbolici, aumentando così il valore delle loro partecipazioni.

THORChain: incredibile criptovaluta per gli scambi cross-chain

THORChain (RUNE) è nativo di un protocollo di liquidità decentralizzato con lo stesso nome che consente un facile scambio di risorse di criptovaluta su diverse reti. Come innovativo progetto DeFi, THORChain (RUNE) consente agli utenti di comunicare attraverso le catene senza timore di perdere la piena custodia dei propri beni.

Con THORChain (RUNE), gli utenti non devono fare affidamento sui portafogli ordini per reperire liquidità. Quindi, possono scambiare una risorsa con un'altra in un ambiente senza autorizzazione.

I titolari di THORChain (RUNE) possono accedere e fornire diversi prodotti e servizi DeFi. I titolari possono puntare i loro token THORChain (RUNE) per avere la possibilità di guadagnare premi percentuali annuali (APY).

Secondo le informazioni sul sito Web di THORChain (RUNE), il progetto DeFi consentirà presto agli utenti di salvare e prestare crittografia. I titolari saranno in grado di guadagnare interessi simbolici per prestare i loro token a pool di liquidità e guadagnare altri incentivi per partecipare allo sviluppo dell'ecosistema.

Ethereum: la più grande criptovaluta per DeFi

Per quanto riguarda le funzionalità DeFi, Ethereum (ETH) è tra le migliori criptovalute per la nuova tecnologia. Per cominciare, Ethereum (ETH) si prende il merito di aver introdotto i contratti intelligenti, la tecnologia fondamentale che ha dato vita alla DeFi, nel settore delle criptovalute.

Ethereum (ETH) alimenta il più grande ecosistema DeFi. Con Ethereum (ETH), gli utenti possono creare applicazioni decentralizzate ad alte prestazioni (dApp) con supporto DeFi. Pertanto, il progetto Ethereum (ETH) è il punto di riferimento per la creazione di scambi decentralizzati (DEX), market maker automatizzati (AMM), sistemi di pagamento e altro ancora.

Ethereum (ETH) utilizza il meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS), che gli consente di ottenere un migliore decentramento, oltre a velocità fulminee e alta sicurezza.

Con Ethereum (ETH), gli appassionati di criptovalute possono accedere e offrire servizi DeFi, tra cui il minting NFT, il trading di asset peer-to-peer (P2P), il prestito crittografico, il prestito, lo staking e altro ancora.

Conclusioni

Non c'è momento migliore per acquistare Rocketize (JATO) di adesso, poiché sta vendendo ben al di sotto del dollaro. La nuova criptovaluta, come THORChain (RUNE) ed Ethereum (ETH), ha diverse incredibili offerte DeFi, rendendolo un token meme con una differenza e una criptovaluta da acquistare ora per potenziali guadagni futuri.

