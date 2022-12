Dopo l'altra pressione arrivano le nuvole. Verso Natale con temperature in graduale aumento

Alta pressione poi infiltrazioni umide da Sud-Ovest, con piogge su Liguria di ponente sino a metà settimana. Altrove nubi irregolari e generalizzato rialzo termico.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi, domani, martedì 20, e mercoledì 21 dicembre.

Annuvolamenti irregolari, in intensificazione dalla serata su Piemonte del Sud. Coperto su Liguria con piogge serali, più marcate durante tutta la giornata di mercoledì. Temperature con valori massimi e minimi in graduale aumento tra -2 e -1°C le minime, 3 e 8°C le massime in pianura. Colonnina di mercurio con minime tra -7 e -9°C e massime tra 11 e 14 °C sulle coste liguri. Venti deboli n pianura, moderati, moderrati da Nord-Ovest su Savonese e Genovese sia oggi che domani. Raffiche di Foehn sulle Alpi settore Ovest.



Giovedì 22 dicembre.

Nuvolosità irregolare, con nubi più marcate su Liguria di Ponente, ove non si esclude qialche residua precipitazione sparsa.



Da venerdì 23 dicembre.

Annuvolamenti sparsi su Piemonte, più nuvoloso su Liguria con temperature generalmente miti anche a Natale.



Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html



Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/638-Stagionali_Gennaio_2022.html



Previsioni Nord-Ovest

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte