Bra, la carica dei 180 alla seconda cena della fratellanza di sabato 8 giugno

Successo da tutto esaurito per la 2ª cena della fratellanza che si è svolta a Bra sabato 8 giugno. Un risultato frutto dell’organizzazione impeccabile a cura dell’associazione di promozione sociale AbBRAcciAMO, guidata dal presidente Davide Milanesio.

Non sono mancate le emozioni con l’estrazione a sorte dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza dei Battuti Bianchi e consultabili sulla pagina Facebook di AbBRAcciAMO.

Il ricavato sarà destinato all’associazione Primavera Africana, impegnata a sostenere i progetti di don Max in Benin, e alla cooperativa Alice, che agisce in aiuto delle famiglie più in difficoltà.