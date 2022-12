Saluzzo: ottimo successo per lo 'Spid Day'

Si è svolto sabato 17 dicembre nella sala della Fondazione Amleto Bertoni del “Quartiere”, ex caserma Mario Musso, lo “Spid day”, per il rilascio gratuito a tutti, del sistema pubblico di identità digitale.



L’iniziativa è stata organizzata dal Comune con le Acli provinciali di Cuneo, l’Avoca (Associazione di Volontariato Cuneese Acli), “Uscire Insieme - Age Italia” (associazione affiliata Acli) e con l’aps “MigliorAttivaMente”.



Vi hanno partecipato 5 ragazzi che fanno parte del progetto “Facilitatori Digitali” assunti da Avoca Cuneo per lo sviluppo di questa ed altre iniziative.



“Ottimo il riscontro da parte della popolazione con più di 60 partecipanti - dice il presidente di Avoca Cuneo, Ferruccio Della Rovere - anche grazie al risalto dato dal Comune all’iniziativa. Vista la grande adesione, per il prossimo evento di spid day si pensa di procedere con una prenotazione per poter soddisfare tutte le richieste”.



Mentre una parte dei ragazzi provvedeva ad attivare lo spid, un’altra parte guidava i convenuti nell’utilizzo pratico dell’applicazione, nell’accesso al sito INPS e dell’Agenzia delle entrate ed altre attività.



Durante la mattinata hanno portato il saluto ai convenuti l’ing. Sergio Chiarla, referente territoriale di “Migliorattivamente aps, partner dell’iniziativa, e la dott. Fioretta Rosso, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Saluzzo, che ha espresso particolare apprezzamento per l’iniziativa offerta dalle Acli ed ha chiesto di poterla riproporre in altri appuntamenti.