Cuneo: pubblicato il decimo numero dei 'Quaderni del Museo Civico'

Nel mese di dicembre 2022 è stato pubblicato il decimo numero della collana dei “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”, a cura di Michela Ferrero e Sandra Viada, per i tipi della Nerosubianco edizioni.



Anche per questo numero è stato mantenuto il carattere multiforme delle collezioni civiche e delle emergenze culturali del territorio, accogliendo interventi di archeologia, numismatica, museologia, didattica, welfare culturale e nuove tecnologie applicate ai beni culturali.



Gli studiosi che hanno gratuitamente redatto i contributi sono collaboratori abituali e speciali dell’istituzione museale, provenendo dal mondo della cultura, dalle Soprintendenze territoriali e dal settore dei musei e dei beni culturali.



“I Quaderni del Museo Civico di Cuneo sono giunti al decimo numero e, in perfetta continuità rispetto alle edizioni precedenti, testimoniano la vivacità di un ente che ha perfettamente assorbito la nuova, splendida definizione di museo elaborata dall’International Council of Museums nell’agosto di quest’anno durante la ventiseiesima Assemblea Generale Straordinaria tenutasi a Praga. – Afferma Cristina Clerico, Assessora alla Cultura - I dettagliati contenuti della pubblicazione dimostrano infatti come il Complesso Monumentale di San Francesco sia istituzione viva, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Il Civico di Cuneo è, inoltre, grazie alle attività di cui si comunica anche in questo numero, pienamente “accessibile e inclusivo”, in quanto promuove la diversità e la sostenibilità”.



L’iniziativa editoriale assolve al fine di rispondere ad uno dei requisiti degli standard indicati dalla Regione Piemonte in materia di musei, ovvero la comunicazione scientificamente aggiornata delle ricerche condotte dal museo stesso.



Una copia del volume sarà a breve consultabile presso le principali biblioteche e i principali musei della Regione Piemonte, oltre che sul sito internet del Comune di Cuneo, nella pagina dedicata alle pubblicazioni del Museo. I Quaderni inoltre, in formato cartaceo, si possono acquistare presso il bookshop del Museo e la Casa editrice Nerosubianco edizioni.