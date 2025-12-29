Lo spettacolo dei cervi nella neve fotografati dal rifugio Carbonetto a Demonte [VIDEO]

"Oggi la natura ci ha regalato un grande spettacolo con il passaggio di 11 cervi maschi a pochi metri dal rifugio".
E' il messaggio condiviso da Andrea Caula, gestore del rifugio Carbonetto, nel vallone dell'Arma di Demonte, alla confluenza delle valli Stura, Grana e Maira.
Con il messaggio un video bellissimo, che condividiamo con piacere, anche perché accompagnato da una indicazione rivolta a chi frequenta la montagna: "Vogliamo condividere con voi questa grande emozione, ricordando l’importanza di interferire il meno possibile con i selvatici, limitandoci ad osservarli in maniera discreta e tenendo i cani al guinzaglio".