Saluzzo, borse di studio ai più meritevoli del Soleri Bertoni

Annuale consegna delle borse di studio del Soleri Bertoni dedicate agli studenti meritevoli e i premi per gli allievi che hanno conseguito la valutazione di 100 e lode nell’Esame di Stato 2022.

La cerimonia si è svolta, sabato scorso nella scuderia della Fondazione “Bertoni”, con esibizioni di piccoli momenti teatro, musica e danza, realizzati nei laboratori teatrali e musicali, dal coro e dal corpo di ballo dell’istituto.

La borsa di studio in memoria della professoressa Fulvia Ghio è andata a pari merito alle allieve Vittoria Gemetto, Elena Giugleur, Sofia Nazari, Simona Rinaudo, Zaira Rinaudo, classe V A.

La borsa di studio in memoria di Giacomo e Anna Soleri è andata a Giulia Testa, classe V B. La borsa di studio per il migliore risultato nel liceo delle scienze umane, a pari merito alle allieve Giorgia Giordana, classe II C e Aurora Trucco, classe II D.

Per il migliore risultato nel liceo linguistico è stato premiato Pietro Nicola della classe II LB; mentre la borsa di studio per il migliore risultato nel liceo economico sociale è andata a Valeria Corona ( classe II E) e quella per il migliore risultato nel liceo artistico: Ermione Maero, classe III DA.

Sono inoltre stati premiati gli studenti: Gjulja Shporaj, classe II B e Tommaso Perlo, classe V DA.

Sono stati inoltre premiati gli studenti che hanno conseguito la valutazione di 100 e lode nell’Esame di Stato 2022: Miriam Barale, VA Arianna De Ferrari, V B Laura Leone, V B Giulia Testa, V B Giulia Ciccone, V LA Isabel Luka, V LB Erica Peiretti, V LB Noemi Farinasso, V LC Arianna Giolitti, V LC Ilaria Somale, V E Ilaria Tabacco, V E Maria Cussino, V DA Camilla Godano, V DA Micol Raposo, V DA Le classi III DA e V DA.