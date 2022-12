Natale e Santo Stefano con clima mite ovunque: tanti auguri da Datameteo!

Temperature in aumento e ricomparsa delle nebbie per un Natale all'insegna dell'alta pressione e del tempo mite.



Ancora anomalie climatiche quindi in una altalena che ha visto chiudersi un lungo periodo estremamente siccitoso con finalmente l'arrivo della neve. Attenzione durante le escursioni in montagna il manto nevoso è reso meno stabile e compatto dalle alte temperature diurne.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi venerdì 23 a domenica 24 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, con nubi basse in intensificazione domani , con sprazzi soleggiati più duraturi sul settore costiero della Liguria di ponente . Nebbie diffuse nei bassi piani, locali foschie altrove



Le temperature generalmente miti, salvo le zone ove le nebbie saranno più persistenti, massime 11-12°C , minime 3-4°C in pianura, salvo localmente essere sotto lo zero ove persisteranno le nebbie. Al mare massime 15-16°C , minime 10-11°C



Venti generalmente moderati da Est in pianura, forti da Nord al mare



- Da lunedì 25 dicembre

Rasserena sulla Granda occidentale mentre rannuvola sulla Ligura di ponente con possibili precipitazioni il pomeriggio di Santo Stefano



