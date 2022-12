Frontale tra due auto sulla Provinciale 8 a Brossasco

Non si conoscono al momento il numero esatto e le condizioni dei feriti provocati dallo scontro verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, in territorio di Brossasco.



Erano da poco passate le 17.40 quando due auto che stavano percorrendo la Strada Provinciale 8 sono andate a scontrarsi frontalmente.



Immediati sono scattati i soccorsi che, insieme ai sanitari dell’emergenza 118 e ai Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, stanno impegnando i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare uno dei passeggeri, rimasto incastrato nell’abitacolo.