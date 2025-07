“Istantanee”: la mostra fotografica di Gianpiero Ferrigno celebra la bellezza della Valle Varaita e di Costigliole

Fermare in uno scatto le immagini più belle e rappresentative del nostro territorio, con particolare attenzione alla Valle Varaita e a Costigliole, il paese dell’autore, è la filosofia che ha guidato l’appassionato fotografo costigliolese Gianpiero Ferrigno nel preparare la Mostra fotografica “Istantanee” che sarà allestita in un locale di Palazzo Giriodi di Monastero, (Lato via Savigliano numero 2), sede del Comune, in occasione della quarta edizione della “Fera d’la Tonda” in programma domenica 13 luglio nel paese dei tre castelli.

Le immagini presentate da Ferrigno sono stampate su tela e in grandi formati e raccontano luoghi conosciuti e meno conosciti del nostro territorio. Ci saranno ovviamente foto di Costigliole Saluzzo, Bellino e Chianale che l’autore definisce “luoghi del cuore” in quanto particolarmente amati, ma saranno presenti anche fotografie di luoghi che ben si prestano ad essere immortalati avendo sempre cura, come assicura Gianpiero Ferrigno, di cercare di raccogliere particolari in grado di regalare una qualche emozione al visitatore.

“Istantanee – dice l’autore - non è una Mostra vera e propria e non ha infatti un tema conduttore, né rispetta i canoni tradizionali delle Mostre di grandi autori, ma si propone di esporre senza alcuna pretesa artistica alcune piccole perle del nostro territorio, lasciando al visitatore la libertà di scorgere la passione ed anche le emozioni provate nel realizzare gli scatti che sono istanti, di qui il titolo Istantanee, da vivere anche attraverso le immagini proposte”.

La Mostra “Istantanee” sarà inaugurata domenica 13 luglio alle ore 9,30.