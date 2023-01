Cuneo, popolazione in crescita: gli abitanti sono 155 in più rispetto allo scorso anno

Il 2023 si apre con dati statistici con il segno "più", per la città di Cuneo, che chiude il 2022 con una popolazione in crescita rispetto all'anno prima: i numeri diffusi dal Comune relativi alle variazioni demografiche indivano infatti che i residenti nel capoluogo sono cresciuti di 155 unità, arrivando a quota 55.934, contro i 55.779 di inizio anno.

Il saldo tra nuovi nati e morti è in realtà negativo ( -321), compensato tuttavia da 2.263 nuovi iscritti: sottratti i 1.787 cancellati dalle liste dell’anagrafe, ecco che si arriva al dato di 155 nuovi Cuneesi. La popolazione conta così 26.977 uomini (+163) e 28.957 donne (-8), per 27.009 famiglie; 84 le convivenze registrate.

Cresce la popolazione straniera (+154), con 6.558 abitanti, pari all’11,72% del totale: le nazionalità più rappresentate in città sono quelle di Romania (1.487 residenti), Albania (1.274), Marocco (620), Cina (430) e Filippine (349). In totale sono 85 i bambini nati con cittadinanza straniera (33 maschi e 52 femmine), mentre i morti sono stati solamente 4 (due per sesso).

Guardando ai quartieri, Cuneo Centro resta la zona più popolosa con i suoi 13.520 residenti, seguita da Cuneo Sud (7.403) e Cuneo Ovest (5.503). Madonna dell’Olmo è la frazione con più abitanti, (4.023), seguita da San Rocco Castagnaretta (3.214) e Borgo San Giuseppe (2.607).

Infine, un dato sulla popolazione più longeva, con una cittadina del 1918 a guidare la pattuglia di 24 residenti ultracentenari (3 uomini e 21 donne).