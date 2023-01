Scuole sempre più 'al Centro' in Cuneo: pronti a partire i lavori per la nuova piazza scolastica

Sarà di 140.000 euro l’importo complessivo – stante il progetto esecutivo redatto dall’architetto Giuseppe Buffon – della realizzazione della nuova piazza scolastica della città di Cuneo, intervento compreso nel progetto ‘Scuole al Centro’.



La piazza – tra i progetti presentati in commissione consiliare nello scorso ottobre - troverà luogo davanti all’asilo nido comunale ‘I Girasoli’ di via Silvio Pellico e proporrà a tutta la comunità locale uno spazio dotato di specifiche soluzioni di arredo urbano, dedicata ai bambini dagli zero ai tre anni.



L’idea della piazza scolastica in via Silvio Pellico arriva dal dicembre 2020 quando l’amministrazione comunale di allora ha disposto di affidare l’incarico dell’ideazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica alla Art-ur di Cuneo; lo studio è stato approvato in linea tecnica nel luglio dell’anno successivo. Il novembre 2021 ha visto l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, con presentazione ufficiale e approvazione nel dicembre dello stesso anno. Nel 2022 la doppia acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Commissione Locale del Paesaggio e, a luglio, l’approvazione da parte del consiglio comunale di una variazione di bilancio nella quale si destinavano 25.000 euro di contributo per l’acquisto dell’arredo urbano della piazza scolastica stessa.