La mongolfiera istituzionale di Mondovì rappresenterà l'Italia al Qatar Balloon Festival

La mongolfiera di Mondovì decollerà dalla zona portuale di Doha, la capitale del Qatar, all'alba di ogni giorno della manifestazione insieme ad una cinquantina di palloni provenienti da tutto il mondo in rappresentanza delle rispettive nazioni. Un'ulteriore soddisfazione è data dal fatto che il pallone monregalese sarà ospite e la trasferta non comporterà alcun costo.

“Da monregalese, non posso che compiacermi nel vedere la mongolfiera di Mondovì diventare ambasciatore e testimonial del nostro territorio in manifestazioni internazionali. Come Fondazione CRC abbiamo riconosciuto sin da subito le potenzialità promozionali delle mongolfiere sostenendo la realizzazione di quella istituzionale della Città di Mondovì. La partecipazione all’evento in Qatar e il grande successo del Raduno dell’Epifania appena concluso, sono l’ulteriore conferma che le mongolfiere rappresentano ormai un tratto distintivo e riconosciuto della città di Mondovì e di tutta la provincia di Cuneo” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.