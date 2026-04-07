Da Alba allo spazio, la Nutella a bordo della capsula Orion: virale il video dell'iconico barattolo che fluttua tra gli astronauti

“Honored to have traveled further than any spread in history. Taking spreading smiles to new heights”: sì, è di Nutella quel barattolo che fluttua all'interno della capsula Orion. La conferma arriva direttamente dall'account X @NutellaUsa dell'iconico prodotto dolciario della Ferrero.

Nella lunga registrazione video che monitora i quattro astronauti impegnati nella delicatissima missione “Artemis 2” - la missione non solo del “ritorno” dell'uomo sulla Luna ma anche quella che ha portato il superamento del record di distanza massima dalla Terra rispetto a quello centrato dall'Apollo 13 nel 1970 – all'improvviso appare proprio un barattolo dell'iconica crema di cacao e nocciole. Precisamente a 3 minuti e 51 secondi dal raggiungimento del record, l'inconfodibile barattolo entra nell'immagine.

IL VIDEO

Il popolo del web si è subito diviso. In molti infatti hanno ipotizzato che il video della Nasa fosse, proprio in quel punto, frutto di un'immagine manipolata attraverso l'intelligenza artificiale, ma vista la soddisfazione ufficiale espressa sulla pagina social del prodotto si esclude qualsiasi fake.

Tramite il profilo X di Nutella, i referenti del marchio albese si dicono “onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi diffusione nella storia. Portando sorrisi a nuove altezze”. Al momento, viene esclusa e smentita anche ogni attività di sponsorizzazione e collaborazione tra l'azienda dolciaria di Alba e la Nasa. L'agenzia spaziale americana, tramite la portavoce Bethany Stevens, ha infatti evidenziato come il cibo dei membri dell'equipaggio non vengono selezionati in base ad accordi commerciali o partnership di sponsorizzazioni.

I pasti degli astronauti solitamente sono a base di alimenti liofilizzati, ma non è vietato portare a bordo cibi “solidi”. In questo caso, infatti, il barattolo di Nutella farebbe parte di una scorta personale di uno dei membri che per deliziare il proprio palato – anche a 405 km dalla Terra- ha scelto uno tra i prodotti italiani più buoni e famosi nel mondo, e adesso anche dello spazio.