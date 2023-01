2023: l’anno dei “Ponti” per le ferie e le vacanze

Al rientro dalle vacanze di fine anno, è evidente che l’umore è sotto le scarpe perciò per tirarsi su il morale, molti controllano quando cadono le festività. Calendario alla mano, arriva un’ottima notizia: il 2023 è l’anno dei ponti. Infatti, quasi la totalità delle feste comandate cade nei primi giorni della settimana o a ridosso del weekend. In sostanza, questo significa che con pochi giorni di ferie si possono fare lunghe vacanze. Vediamo allora quando cadono le varie festività e come sfruttarle al meglio per avere più tempo libero e, perché no, organizzare un piccolo viaggetto.

Ormai è alle spalle il ponte della befana: il 6 gennaio quest’anno era di venerdì perciò il weekend lungo è stato assicurato. La prossima pausa arriva con il carnevale; le scuole hanno uno stop lunedì 20 e martedì 21, cioè martedì grasso. Per festeggiare la Pasqua si aspetta domenica 9 aprile e si sta a casa anche lunedì dell’Angelo.

Passiamo però al periodo più atteso con il 25 aprile, anniversario della Liberazione, che cada di martedì. Aggiungendo il lunedì di ferie si ottiene quindi un lungo ponte per fare una bella gita fuori porta, una scampagnata. I villaggi vacanze non solo per l’estate ma sono pronti ad accogliere la tua famiglia già in primavera. A maggior ragione quando poco dopo arriva il Primo Maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Nel 2023 è di lunedì che quindi assicura un altro weekend lungo senza nemmeno richiedere un giorno di ferie dal lavoro.

Cade bene anche il 2 giugno, festa della Repubblica, che è di venerdì perciò anticipa il fine settimana. Chi lavora anche ad agosto controlli ora quando arriva il ferragosto. È un martedì perciò aggiungendo solo il lunedì si sta a casa da sabato 12 al 15 compreso, ottimo per tirare un sospiro.

Dopo l’estate le prime ferie che si possono avvistare sono quelle di Ognissanti. L’1 novembre è un mercoledì, in mezzo alla settimana lavorativa. Si potrebbe pensare di prendere i due giorni prima o dopo per attaccarsi al fine settimana. Si può fare da sabato 28 ottobre fino all’1 oppure dall’1 fino a domenica 5.

Arriva subito dicembre, anche se a inizio anno per alcuni potrebbe sembrare strano parlare già di festività natalizie. Tuttavia, progettare il piano ferie a inizio anno consente di scovare gli sconti migliori per viaggi e sistemazione. L’Immacolata è un venerdì che precede naturalmente il weekend. I più fortunati, come al solito, sono i milanesi che hanno la festa patronale di Sant’Ambrogio il giorno prima, il 7 dicembre cioè.

Dopo qualche anno in cui le festività natalizie cadevano nel weekend, nel 2023 il giorno di Natale è un lunedì, seguito poi da Santo Stefano il martedì 26 dicembre regalando 4 giorni di vacanza fuori dall’ufficio senza nemmeno un giorno di ferie.

Insomma, tirando un po’ le somme per il 2023 con soli sei giorni di ferie si possono avere ben 36 giorni di vacanza per riposare, divertirsi e viaggiare.