Uno scatenato Paolo Rossi sul palco del teatro Politeama di Bra

Sarà un dirompente Paolo Rossi il protagonista assoluto del nuovo appuntamento al teatro Politeama di Bra in programma venerdì 20 gennaio 2023 alle 21. Sul palco braidese Paolo Rossi porta in scena il suo nuovo spettacolo – di cui è regista oltre che interprete – che unisce stand up a commedia dell’arte. Si tratta di “Scorrettissimo me”, titolo che ben esprime la comicità spesso dissacrante dell’artista.

I contenuti dello spettacolo variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica. “Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente”. Ci sono racconti sulla nuova censura (political corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere. Ad accompagnare il comico con musiche dal vivo Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi.

“Noi”, aggiunge Paolo Rossi, “siamo genere di conforto, il sano intrattenimento indispensabile come la benzina necessaria per attraversare questi tempi difficili. E siamo disponibili pure per matrimoni, battesimi, feste di divorzio e funerali allegri”.

Lo spettacolo è tutto esaurito ma è possibile acquistare i biglietti per i prossimi appuntamenti il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26. Il cartellone teatrale prosegue il 5 febbraio con “Paradiso XXXIII” con Elio Germano e Teho Teardo, spettacolo fuori abbonamento tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. (rb)