A Bra una serata informativa per spiegare come "Ogni guerra è una follia"

Giovedì 12 gennaio, il Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo) organizza a Bra una serata informativa dal titolo: "La guerra è una follia – il caso Palestina". L’evento, che si svolgerà alle 21 nel salone studio della Scuola Media dei Salesiani, vedrà come relatori Luca Cristaldi e Emanuela Chiang. Tra i temi, una panoramica sulle guerre nel mondo e poi in particolare su quella in Palestina, raccontando i modi con cui l’associazione opera. "Il nostro obiettivo è spiegare come il conflitto è sempre una follia e non porta a nulla se non a drammatiche conseguenze per la popolazione civile. Ma anche come per fortuna ci sono realtà che agiscono in questi fronti", anticipa Cristaldi.

La VIS è un’Organizzazione Non Governativa che si ispira ai valori di Don Bosco e collabora con la Congregazione Salesiana. Nata nel 1986, è oggi presente in oltre 40 Paesi del mondo con progetti di solidarietà e cooperazione internazionale. "In questo momento siamo molto attivi in Ucraina, dove abbiamo risposto fin da subito alla richiesta di sostegno per l’emergenza e ora stiamo lavorando per aiutare a superare l’inverno, fornendo pasti caldi e coperte. Ma questo non è oggi l’unico fronte di guerra aperto: basti pensare all’Etiopia, al Congo e alla Palestina, dove siamo operativi da tanti anni. Qui ci adoperiamo molto come supporto psicologico alle famiglie e sosteniamo i Salesiani nelle attività educative e di formazione professionale".

Proprio in Palestina un altro dei progetti che vede coinvolto il VIS da tempo è a favore della cantina Salesiana di Cremisan, vicino a Betlemme, dove cristiani e musulmani lavori insieme e attraverso la quale vengono prodotti vini autoctoni. Per far conoscere questa realtà, venerdì 13 gennaio è prevista, sempre a Bra, una serata di degustazione di tali prodotti. Appuntamento dalle 19 nei locali dell’osteria "Centrostorico" di via Vittorio Emanuele 194.