Nuovo bacino di innevamento a Rucas: Cirio approva la scelta di ubicazione della giunta Baldi [GALLERY]

Pomeriggio in valle Infernotto per il presidente della Regione Alberto Cirio, oggi a Bagnolo Piemonte, dopo essere stato in mattinata in valle Po, a Paesana.

Giunto alle 13 sulle piste di Rucas e accolto dal sindaco Roberto Baldi, Cirio è stato accompagnato nel luogo individuato dall’attuale amministrazione per la realizzazione del bacino per l’innevamento, più a valle rispetto a quella del progetto preliminare della precedente giunta guidata da Fabio Bruno Franco.

“Il presidente ha apprezzato la scelta di cambiare l’ubicazione - spiega il primo cittadino Baldi al termine della visita del presidente della Regione - Il bacino avrebbe un minore impatto ambientale e vista la minore pendenza può essere usato come riserva idrica e come raccolta d’acqua per le operazioni anti incendio. Inoltre potrebbe essere anche utilizzato per la balneazione e così, essendo anche vicina alla ‘big bench’, avrebbe anche una buona potenzialità a fini turistici."

La zona scelta dovrebbe sorgere a monte dell’impianto sciistico 'campo scuola’ (fronte Snow bar). L’iter progettuale dovrebbe concludersi entro il 2023 e potrebbe diventare operativo entro il 2024. L’opera si realizzerà per la quasi totalità con fondi regionali e circa un 10% a carico del comune.

Dopo un pranzo nel nuovo parco dello Snow park e una valutazione della situazione di Montoso il presidente Cirio è stato accolto in paese dai cittadini e dai vari rappresentanti delle associazioni del comune. Poi un giro nel palazzo comunale dove ha salutato i dipendenti.

Infine un’ultima analisi con l’ufficio tecnico su alcune questioni legate alla viabilità per il nuovo polo scolastico (bloccato da un anno) e alla valutazione di un programma d’investimenti per il territorio.