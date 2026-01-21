Nasce a Costigliole Saluzzo il “Teatro dei Suoni”

Prende il via nel fine settimana a Costigliole Saluzzo Il Teatro dei Suoni, un nuovo spazio culturale pensato e progettato a misura di bambini e bambine, dedicato allo spettacolo dal vivo per le famiglie.

Il piccolo teatro è stato realizzato al piano terreno dell’antica cascina 'Sordello Bottasso', recuperata nell’area di Palazzo La Tour (ingresso lato piazzo Generale Dalla Chiesa), grazie ai fondi del Bando Borghi finanziato dal Pnrr.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e La Fabbrica dei Suoni, con l’obiettivo di creare un luogo accogliente e permanente per il teatro, la musica e la creatività dedicata ai più piccoli. “Questo recupero – spiega il vicesindaco Nicola Carino – è stato finanziato dal Comune nell’ambito del Bando Borghi del Pnrr. L’idea del piccolo teatro è nata dalla sinergia tra Comune e La Fabbrica dei Suoni: uno spazio nuovo, ricavato all’interno dell’antica cascina recuperata”.

La rassegna è curata da La Fabbrica dei Suoni, cooperativa presieduta da Mattia Sismonda, e nasce in collaborazione con Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare riconosciuto dal Ministero della Cultura. L’iniziativa rientra inoltre nel progetto Corto Circuito, che sostiene la diffusione dello spettacolo dal vivo nei piccoli comuni e nei contesti territoriali decentrati.

“Grazie a questa collaborazione – sottolinea il sindaco Fabrizio Nasi – Costigliole entra per la prima volta nel circuito regionale con una proposta dedicata alle famiglie, ospitando cinque compagnie professioniste italiane e linguaggi diversi: teatro, danza, musica e circo contemporaneo”.

Il cartellone prevede cinque spettacoli domenicali, tutti alle 16,30, preceduti il sabato da laboratori gratuiti condotti dalle stesse compagnie, in programma il sabato precedente ogni spettacolo.

Ogni sabato pomeriggio, infatti, alle 16,30 si svolgeranno dei laboratori gratuiti con gli attori delle compagnie teatrali dedicati a bimbi dai 5 anni in su e alle famiglie. Sono pensati come tempo di gioco, ascolto, sperimentazione, movimento, voci, ritmo ed esercizi legati all’immaginazione.

Il primo laboratorio è previsto s𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟰 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼.

Sia i laboratori del sabato che gli spettacoli sono alle 16,30



Ad aprire la stagione teatrale sarà, domenica 25 gennaio, ‘L’omino del pane e l’omino della mela’ dei Fratelli Caproni, spettacolo adatto alle famiglie e ai bambini dai 3 anni in su. Due cuochi-clown trasformano pane e mela in un viaggio comico e poetico nel mondo del cibo, dove minuscoli personaggi svelano ai bambini segreti e meraviglie degli alimenti.

Seguiranno domenica 22 febbraio ‘Talento di Aldes / Aline Nari – We Speak Dance Kids’, racconto danzato sulla scoperta di sé per bambini dai 6 anni.

Domenica 29 marzo ‘I musicanti di Brema’ del Teatro Instabile, una storia di amicizia e coraggio raccontata attraverso musica e immagini nella sabbia.

Domenica 26 aprile ‘Ouverture des Saponettes di Studio Ta-Daa!’, un concerto per bolle di sapone adatto a tutte le età.

Domenica 24 maggio ‘Circolo polare artico – Avventure su un’isola di ghiaccio de Gli Omini’, per bambini dagli 8 anni e famiglie.

I biglietti costano 5 euro per i bambini dai 2 ai 14 anni e 7 euro dai 15 anni in su; ingresso gratuito per i bambini sotto i 2 anni.

I biglietti sono acquistabili in teatro il giorno dello spettacolo, con precedenza ai prenotati tramite form online.

Prenotazioni per spettacoli e laboratori sui moduli online sul sito: lafabbricadeisuini.it