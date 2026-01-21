Verzuolo sul ghiaccio: pista in centro dal 23 gennaio

Il centro di Verzuolo si veste d’inverno con l’arrivo della pista di pattinaggio, destinata a diventare per settimane un punto di ritrovo e divertimento per tutte le età.
A partire da venerdì 23 gennaio, sarà infatti possibile pattinare in piazza della Costituzione (in via don Orione, nell’area antistante l'ex sede dell’Itis), dove verrà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio.
In accordo con i gestori dell’impianto, l’amministrazione comunale ha deciso di inaugurare l’iniziativa con un open day gratuito proprio nella giornata di venerdì 23.
“Un’occasione speciale – dicono dal Comune - per provare il ghiaccio, ritrovarsi con gli amici e vivere un pomeriggio all’insegna dello svago. A rendere l’appuntamento ancora più accogliente, alle 16 è prevista una merenda offerta dall’associazione ‘Ciat ca rampignu’, pensata soprattutto per i più giovani ma aperta a tutti i partecipanti.
La pista resterà a disposizione del pubblico fino al 22 febbraio, diventando un punto di riferimento per il tempo libero invernale. Accanto all’impianto di pattinaggio sarà presente anche un piccolo luna park, che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e familiare nel centro del paese.