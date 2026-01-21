Bagnolo Piemonte piange Oreste Audero, imprenditore e anima dell’associazionismo locale

Profondo cordoglio a Bagnolo Piemonte per la morte di Oreste Audero, venuto a mancare questa mattina nella sua abitazione all’età di 85 anni. Originario di Cavour, Audero è stato una figura di primo piano della vita economica e associativa del paese, stimata per integrità, dedizione al lavoro e impegno civico.

Imprenditore lungimirante, nel 1968 fondò a Bagnolo Piemonte il magazzino per l’edilizia e l’arredo della casa Ediltutto nella sede di via Roma e poi trasferito in via Bibiana.

L’azienda è divenuta nel tempo un punto di riferimento per il settore nell’area dell’Infernotto, ma anche del Pinerolese e del Saluzzese. Alla guida della ditta per oltre cinquant’anni, Audero, ha continuato ad essere presente vicino ai figli fino agli ultimi tempi, incarnando un esempio di serietà e passione imprenditoriale.

Accanto all’attività lavorativa, intenso è stato il suo impegno nell’associazionismo. Dal 1991 è stato presidente della sezione bagnolese dell’Associazione Nazionale Fanti, che aveva contribuito a fondare. Sotto la sua presidenza, nel 1997, venne inaugurato in piazza Senatore Paire il “Monumento al Fante d’Italia”, opera dell’artista vigonese Elio Garis. L’incarico passò nel 2006 a Michelangelo Falco, ma il segno lasciato da Audero resta ancora oggi ben visibile in paese.

Nel 1996 gli fu conferita l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, a riconoscimento di una vita spesa tra lavoro, senso delle istituzioni e servizio al territorio.

‘Mecenate’ discreto, ha sostenuto negli anni numerose associazioni e iniziative sociali, culturali e religiose: tra queste la banda musicale e le attività legate alla Cappella della Maddalena posta lungo la strada tra Bagnolo verso l frazione Villaretto, nonché concerti ee eventi vari.

Il ricordo dell’amministrazione comunale è affidato alle parole del sindaco Roberto Baldi e del vice Chiaffredo Maurino: “Con la scomparsa del cavalier Audero, il nostro paese perde una storica figura che ha guidato per circa sessant’anni una importante attività imprenditoriale. Legato all’associazionismo, è stato presidente dei Fanti e un grande sostenitore delle iniziative sociali del territorio. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia”.

Lascia: la moglie Irene Galliano; i figli Emilio, Maria e l’adorato nipote Leonardo. Il fratello Luigi, la suocera Ernesta Davico, cognati e cognate, figliocci, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

II rosario sarà recitato domani sera giovedì 22 gennaio alle 20,30 nella parrocchia di san Pietro in Vincoli di Bagnolo Piemonte.

Il funerale verrà celebrato venerdì 23 gennaio alle 10,30 nella medesima chiesa partendo alle 10,15 dall’abitazione di via Roma.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Bagnolo Piemonte.