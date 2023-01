A sei mesi dal voto, Confartigianato incontra il sindaco di Savigliano Antonello Portera

La promessa, nel corso dei cinque dibattiti pre-elettorali, era stata quella di tornare a fare il punto a 100 giorni dal voto con i vertici di Confartigianato Imprese Cuneo.

Si comincia questa sera, venerdì 20 gennaio, con il sindaco di Savigliano Antonello Portera. Il nostro giornale è media partner dell’iniziativa.

L'intervista, condotta dalla giornalista Cristina Mazzariello, sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20 sulla nostra pagina facebook e sulla home page di www.targatocn.it e www.lavocedialba.it.

Saranno presenti anche il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto e la presidente di zona Anna Maria Sepertino.

“Da sempre – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – consideriamo fondamentale il nostro rapporto con il territorio e riteniamo un valore la nostra organizzazione in Zone e la presenza in provincia con i nostri 19 uffici e i 190 dipendenti che ogni giorno sono al fianco degli imprenditori. In questo contesto è importante e strategico il dialogo con le amministrazioni locali, di cui i Sindaci rappresentano davvero il primo baluardo dello Stato e con i quali collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo di imprese e comunità. Oggi andiamo con loro a fare un primo tagliando”.

Seguiranno gli incontri con il sindaco di Racconigi Valerio Oderda (lunedì 23 gennaio alle 20), con la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, con la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e con il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia Luca Robaldo.