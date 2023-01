In ogni paese in cui operiamo, DrMax si impegna a migliorare il livello di assistenza sanitaria disponibile garantendo l'accesso a un vasto assortimento di medicinali e servizi farmaceutici.

La telemedicina è il futuro dell'assistenza sanitaria e la pandemia è responsabile di molte delle innovazioni e degli strumenti che usiamo comunemente oggi. Prima della pandemia, ottenere videochiamate e appuntamenti con il proprio medico era quasi impossibile. Oggi è un'opzione standard e un'ottima scelta per chi cerca consigli o ha bisogno di aiuto per la salute mentale. No, gli appuntamenti video non elimineranno la necessità di assistenza di persona. Tuttavia, se puoi chiamare un professionista per chiedere informazioni su un problema non di emergenza, il tuo medico può consigliarti un trattamento olistico o persino indirizzarti al posto giusto se pensa che potresti aver bisogno di uno specialista o di un test.

Poi, ovviamente, ci sono le farmacie online. Non è necessario andare da un medico e avere una prescrizione per molti articoli. Il controllo delle nascite, ad esempio, richiede la compilazione di un semplice questionario, quindi sei a posto per la maggior parte del tempo.

Le farmacie online non si fermano nemmeno all'assistenza sanitaria umana. I proprietari di animali domestici si rivolgono sempre più alle farmacie online per ottenere offerte migliori sull'assistenza sanitaria continua per gli animali domestici, come farmaci per pulci e zecche, vermifughi o bende.

Le farmacie e i dispensari online rendono più conveniente ottenere gli articoli di cui hanno bisogno, possono aiutare i pazienti a risparmiare offrendo tariffe più competitive e possono anche rendere un gioco da ragazzi continuare a prendere farmaci o trattamenti in tempo. Le farmacie online hanno anche reso l'accesso ai farmaci più accessibile a coloro che hanno difficoltà a uscire di casa per recarsi in farmacia per farsi compilare di persona le prescrizioni. Avere i farmaci consegnati direttamente a casa risparmia molto stress per molti, consentendo loro di continuare con i loro trattamenti senza interruzioni.

La sanità è cambiata e continuerà a cambiare. L'aumento della popolarità delle farmacie online è solo l'elemosina dell'assistenza sanitaria. Questi negozi online sono una chiara adozione della telemedicina e sono uno dei modi principali in cui la telemedicina diventerà più predominante nel modo in cui opera il settore.

Telemedicina e farmacie online

Le farmacie online sono solo uno dei tanti modi in cui la telemedicina è diventata più pervasiva e diffusa negli ultimi anni. Mentre in passato le farmacie erano spazi fisici, non è più così. I clienti possono far soddisfare le loro prescrizioni da fornitori online che possono offrire loro molte più opzioni in termini di fornitore. I fornitori di servizi sanitari online vanno dagli integratori, dove è possibile ordinare i probiotici online, fino alle farmacie mediche su vasta scala, dove è possibile ordinare il controllo delle nascite o i farmaci per la pressione sanguigna. In questo modo, i clienti possono risparmiare acquistando direttamente, rendendo il modello di farmacia online molto più interessante per coloro che richiedono prescrizioni continue.

Naturalmente, ci sono alcuni problemi se le tue prescrizioni sono soddisfatte dalla tua assicurazione o dal servizio sanitario nazionale. Un'ulteriore integrazione è essenziale affinché queste prescrizioni online funzionino in tandem con quelle tradizionali.

Come possono migliorare le farmacie online

Le farmacie online possono ancora migliorare semplicemente utilizzando l'apprendimento automatico e semplici programmi di intelligenza artificiale per personalizzare l'esperienza del paziente. Se il farmaco in questione è qualcosa che potrebbe essere assunto regolarmente, come farmaci per l'allergia, integratori probiotici o controllo delle nascite, offrire promemoria quando la loro prescrizione sarebbe scaduta è un modo intelligente ed efficace per aumentare le vendite e garantire ai pazienti di continuare ad avere il farmaci o prodotti di cui hanno bisogno.

Le farmacie online devono inoltre integrarsi maggiormente con altri servizi di telemedicina. I medici dovrebbero essere in grado di scrivere una prescrizione digitale che puoi quindi utilizzare facilmente per ottenere i farmaci di cui hai bisogno online, tramite la tua assicurazione o al prezzo agevolato dell'assistenza sanitaria nazionale, a seconda di dove ti trovi.

C'è ancora molto spazio per la crescita delle farmacie online. Tuttavia, il loro potenziale è stato stabilito che la facilità con cui coloro, in particolare gli anziani, possono ottenere i farmaci, le vitamine e gli integratori di cui hanno bisogno è un fattore trainante.

In sostanza, le farmacie online devono affidare la responsabilità ai propri pazienti e semplificare le cose. L'invio di promemoria per ordinare una prescrizione ripetuta e consentire loro di annullare o modificare un giorno di consegna può avere un impatto profondo sulla capacità di una persona di gestire la propria salute. Tutto questo, ovviamente, deve essere accompagnato da una maggiore sicurezza IT. La più grande minaccia all'adozione e all'integrazione della telemedicina è l'aumento del rischio di minacce alla sicurezza, motivo per cui è necessario investire maggiormente nella nostra infrastruttura digitale nel suo complesso.