Tre generatori di corrente, donati dal Rotary Cuneo alla popolazione di Kiev, in partenza per l'Ucraina

Oggi, martedì 24 gennaio, martedì 24 gennaio è in partenza un carico con 2 generatori da 5 KW destinati al Rotary Club Balzac di Kiev e 1 generatore da 3 KW destinato a una famiglia di Kiev impossibilitata all'acquisto avendo perso la propria attività.

L'operazione è realizzata in collaborazione con il RC di Arzignano promotore del service (vicino a Vicenza) e molti altri club del Distretto Rotary 2060, che invia tramite un trasporto organizzato per la Rotary Foundation, anche 4 generatori da 25 KW per ospedali e case di riposo e circa 60 generatori da 3 KW per il Rotary Club Kiev Capitale ed il RC di Odessa. Il trasporto è gratuito fino a Kiev.

Il finanziamento è realizzato grazie al Rotary di Cuneo, la Fondazione Lovera, Enzo Fantini e privati per un totale finale di 1.750 euro tutti investiti in generatori.